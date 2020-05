Indigna a médicos ataques de AMLO

Ante la declaración del presidente de la república sobre el mercantilismo del profesionales de la salud, la presidenta del colegio de Médicos de Salamanca, Carmen Arizdey Rojas Hernández, manifestó que las declaraciones realizadas por Andrés Manuel López Obrador desmoralizan a los médicos, situación que les provoca una sensación de indignación.

La presidenta del Colegio señaló que las declaraciones del presidente de que antes los médicos estaban a favor del mercantilismo, es una situación que causó indignación al gremio de los médicos por ser una manifestación desafortunada y equivocada.

Asimismo, explicó que con este comentario el presidente desmoraliza a los médicos para el ejercicio de su profesión. Y explicó que quienes ejercen como médico deben tener vocación y entrega de servicio, no puede ejercer esta carrera si no se tiene la actitud, la ética y la entrega profesional para poder realizarla.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Se la pachanguean pese a contingencia

Además, expuso que aunque los comentarios del presidente de la república, es difícil que puedan provocar coraje hacia los médicos dentro de la población, si considera que su opinión puede repercutir en la visualización de la gente hacia el gremio.

Por su parte, dijo “trabajo en una institución y no nos han dado las medidas necesarias, no las hay en ninguna institución, obviamente siempre los médicos ponen tiendo dinero y esfuerzo en su desempeño, llame se particular o institucional”.

Asimismo, reconoció que los servicios de salud, en la situación por la que atraviesa el país debido a la pandemia, son los que “han tenido la camisa bien puesta” independientemente de que se trate de químicos, enfermeras, médicos, trabajadores sociales o laboratorios.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Bajan precios para aumentar ventas

Rojas Hernández, invitó a la población a que siga manteniendo, las medias de aislamiento y que no dejen de bajar la guardia hasta que esto pase.

Cabe destacar, que esta mañana el presidente de la República, manifestó que tergiversaron sus palabras, por lo que dijo que él se refería a que antes había médicos que solo les interesaba el dinero.