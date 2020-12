Incumplida promesa la reconfiguración de Riama

La historia del proceso de reconfiguración de Riama, una de las seis refinerías de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el país, es ya añeja. Inaugurada el 30 de julio de 1950 por el entonces presidente Miguel Alemán Valdés ha venido decayendo de forma gradual e inexorable en sus instalaciones operativas, pese a que, en sinergia con el resto de la red petrolífera, constituye la base del crecimiento industrial del país.

La reconfiguración de la refinería está estancada.

Actualmente cuenta con una superficie de 518 hectáreas, en donde se ubican 42 plantas de producción con una capacidad de proceso de hasta 220 mil barriles diarios de petróleo crudo, y posee una unidad de Tratamiento de Aguas Residuales, nueve calderas, cinco turbogeneradores, cinco unidades de tratamiento de agua, además de 10 torres de enfriamiento.

Fue un 16 de mayo del 2019 durante su campaña electoral por la Presidencia de la República, cuando el ahora mandatario Andrés Manuel López Obrador se comprometió a dar un impulso a Riama con la reconfiguración de la planta, estableciendo esta estrategia integral en el país como punto de quiebre para avanzar en la consolidación de la producción petrolera.

La obsolescencia de la planta catalítica ha generado graves problemas de emanaciones de gasóleos.

Pero ya antes, desde el 2014, en la administración de Enrique Peña Nieto, el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, en una visita a esta ciudad estableció el compromiso de impulsar la reconversión de Riama con una inversión de hasta cuatro mil 560 millones de dólares, cifra muy por encima de las cantidades que ahora maneja el ejecutivo federal y que establece en forma gradual desde una rehabilitación hasta llegar a un estado de reconfiguración total.

En efecto, la transfiguración es un proceso de modernización o de transformación de una empresa o de un sector industrial con el fin de mejorar su rendimiento o de adaptarlos a la demanda del mercado, mientras que la rehabilitación tiene un alcance menos integrador. El propósito entonces es de largo alcance y de alto impacto.

Este plan de reconfiguración anunciado por Pedro Joaquin Coldwell llevaría un programa habilitatorio de hasta cuatro años para concluir precisamente en el 2018 año del proceso electoral histórico y en el que López Obrador fue declarado y triunfador en las elecciones presidenciales.

La planta ha tenido desde reconversiones, hasta modernizaciones y ampliaciones, pero no una reconfiguración como tal desde su creación en el año de 1950. Una de las más recientes acciones de modernización fue la construcción de la planta recuperadora de azufres, la cual limpiará cerca de 80 toneladas métricas diarias, convirtiéndose en la segunda planta en América Latina que tiene la capacidad de capturar el azufre y cumplir el compromiso de bajar el impacto ambiental en la zona de confluencia.

En Riama se elaboran una gran cantidad de productos terminados que abastecen la demanda de energéticos en las regiones central y oeste del país, entre los que destacan gasolinas Pemex Magna y Premium, Pemex Magna de Ultra Bajo Azufre (UBA), Pemex Diésel y Pemex Diésel UBA, Turbosina y Asfalto Pemex EKBE Superpave, además de ser la única refinería del Sistema Nacional de Refinación que produce alcohol isopropílico (IPA) y lubricantes básicos para atender la demanda nacional.

La obsolescencia de la planta catalizadora -que debió haberse cambiado hace por lo menos 20 años- libera a la atmósfera grandes cantidades de gasóleos conteniendo niveles de azufre fuera de la norma y que son altamente contaminantes-. Estos gasóleos que contienen hidrocarburos medianamente crudos y altos niveles de azufre son generadores de cáncer y enfermedades respiratorias crónicas en los más de 400 mil habitantes que tiene el municipio.

El presidente y fundador del Grupo Ambientalista México, Comunicación y Ambiente Carlos Álvarez Flores afirma que del año 2013 a la fecha, la asociación civil ha documentado al menos nueve desfogues, el más reciente el año pasado.

El activista con 21 años de labor en favor del medio ambiente y asesor en el Congreso de la Unión sobre temas ambientalistas dijo que las emanaciones son una mezcla de hidrocarburos. Todos ellos cancerígenos que afectan el sistema nervioso central, pues nada más lo que genera es cáncer pulmonar. Si tu lo respiras durante un buen tiempo, tienes afectaciones que pueden llegar al hígado, al páncreas y a los mismos riñones”.

En el año 2012 se presentó en la delegación de la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR), ahora Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia por los daños que estos desfogues ocasionan al ambiente y a la salud de los ciudadanos, sin embargo fue archivada.

Álvarez Flores ha denunciado que estos desfogues son una liberación intencional, no son accidentes, como consecuencia de que la planta catalizadora ya no sirve. “Entonces si no hacen el desfogue, explota la planta y se mueren todos, ese es el tema. Es un tema de mantenimiento de equipos viejos que tienen más de 45 años, es un tema muy delicado”.

Para el ambientalista no hay mjor prueba del abandono en la atención de Riama los desfogues de gasóleos. El hidrocarburo se refina mediante una catálisis y emana gasóleo que es una mezcla que no llegar a ser aún diesel o gasolina. Esos desfogues son es una mezcla de hidrocarburos crudos. El petroleo crudo mexicano es de los que contienen más azufre del mundo, por eso se generan los gasóleos, mezcla de hidrocarburos, todos ellos cancerígenos.

Los desfogues tiene un alcance de hasta ocho o 10 kilómetros a la redonda con afectación directa, es decir todo el municipio con sus más de 300 mil habitantes están siendo afectados por estas emisiones altaneramente toxicas y cancerígenas.

Aunque en su más reciente visita en este mismo año, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador anunció que existen recursos del orden de los dos mil millones de pesos para la reconfiguración para mejorar el estado físico y la operatividad de la planta, estos planes no se han hecho realidad.

"Estamos convencidos de la importancia de rescatar a Pemex porque junto con el rescate del sector energético se va rescatar a México. Pemex tiene que ser la palanca para el desarrollo nacional, diría López Obrador en su estancia en esta ciudad en julio de este año.

De acuerdo a lo anunciado por el Gobierno Federal el plan de rehabilitación para esta refinería está aprobado con un presupuesto de dos mil millones de pesos, con montos adicionales en forma gradual como proyecto a tres años y optimizar las condiciones de infraestructura para continuar con la producción de gasolinas y de otros hidrocarburos.

En Riama se elaboran derivados del petroleo de la más alta calidad para atender las necesidades en este y los estados de Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, San Luis Potosí, Zacatecas y Aguascalientes.