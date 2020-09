Incumple AMLO con fortalecer a policías: Alcántara Soria

Juan Miguel Alcántara Soria, extitular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, calificó como una “gravísima irresponsabilidad” del presidente Andrés Manuel López Obrador de permitir que se proponga la eliminación del programa para el Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), pues con ello se estaría echando por la borda la creación del modelo de Policía de Proximidad y de Justicia Cívica, una de las promesas del propio Ejecutivo federal.

Así Lo Dijo...

“Es una gravísima irresponsabilidad del presidente de la República y del gobierno en general que espero corrija la cámara de diputados porque va a agravar las deficiencias o insuficiencias que tienen los municipios del país”.



Juan Miguel Alcántara Soria | Extitular del SESNSP.





Juan Miguel Alcántara Soria, a quien en una parte del sexenio de Felipe Calderón le tocó manejar precisamente la operación del Subsidio para la Seguridad en los Municipios y que en 2016 se reestructuró para convertise en el Fortaseg, aseguró que con esta propuesta e eliminar el recurso federal destinado a las policías municipales del país no se está entendiendo que el fenómeno de las violencia no se resuelve con “abrazos y no balazos”, mucho menos que lo que se tiene que reforzar son precisamente las corporaciones de seguridad de los municipios, luego las de los estados y por último las federales.





El extitular del SESNSP, Juan Miguel Alcántara Soria, dijo que es una irresponsabilidad la propuesta de desaparecer el Fortaseg.





“Hay una falta de entendimiento sobre el fenómeno de las violencias y las delincuentes del país, se sigue pensando en los abrazos y no balazos, eso sigue siendo insuficiente para contener a los cárteles y a las mafias que se disputan por todo el país los mercados ilícitos, no se está entendiendo ese fenómeno de la criminalidad que se está empoderando crecientemente (...) los grupos delictivos que se están disputando pulgada por pulgada, territorio por territorio, ruta por ruta, el narcomenudeo, las extorsiones, el huachicol, los secuestros, los robos y todo esto no se está entendiendo y no se están destinando los recursos a la primera capacidad de contención debe ser a nivel municipal, después a nivel estatal y por último a nivel federal, eso no se está entendiendo y en cambio sí los caprichos faraónicos del presidente, cómo el Tren Maya, la Refinería Dos Bocas, el proyecto Transítsmico, esos proyectos que perfectamente podrían transferirse porque no son tan urgentes como la atención a la inseguridad o a los problemas de salud que hay en el país”, dijo el también exprocurador General de Justicia de Guanajuato.

Alcántara Soria aseguró que ante este recorte que se plantea del Fortaseg, el presidente Andrés Manuel López Obrador sería el responsable por el incremento de los delitos en el país.

“No lo está entendiendo el presidente y en su obsesión de sacar sus proyectos, está agravando la situación de inseguridad del país y él será y ya es el primer responsable del número creciente de homicidios, ejecuciones, de secuestros, de extorsiones que hay en todo el país”.





La Federación había prometido una Policía de Proximidad, pero con el recorte al Fortaseg difícilmente se puede lograr.





Estados, sin margen de maniobra presupuestal

El exfuncionario federal y analista de temas de seguridad puntualizó que ese recurso del Fortaseg que pretende ser eliminado por la Federación no lo pueden absorber los estados, pues éstos muy apenas tienen recursos para sus proyectos locales.

“Los estados no tienen el margen de maniobra presupuestal porque conforme al actual esquema hacendario del país, las atribuciones de recaudación las concentra la Federación y luego les devuelve sólo una parte que ya recaudó (...) se debe suplir el sistema hacendario por uno que privilegie a los estados y municipios y se supere esta visión centralista, antifederalista, ineficiente, en la que sólo la Federación tiene margen para asignarse los recursos que pagamos todos los mexicanos y solo da dádivas a estados y municipios”.