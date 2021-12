Incrementan los accidentes en motocicletas

La falta de educación vial y el robo de señalética en calles y avenidas ha generado que el índice de accidentabilidad incremente, así lo dio a conocer el director de Tránsito y Vialidad, Luis Daniel Pérez Sequera.

Buscan concientizar y mejorar la educación vial.

El funcionario municipal manifestó que no sólo las vías rápidas como Faja de Oro presentan el mayor número de accidentes viales, pues recientemente se ha presentado un problema social originado por el robo de señalética. que también ha sido causa de accidentes en pequeñas vialidades.

Otra problemática que también ha encendido las alarmas es el incremento de accidentes, donde intervienen motociclistas que no respetan los señalamientos y que no conducen con las precauciones necesarias.

“Entre cuatro y seis de los accidente que suceden en la ciudad son motociclistas, nosotros estamos preocupados por ordenar todo el parque vehicular, sobre todos los motociclistas, y estamos teniendo ya reuniones con presidentes de clubes de motociclistas, porque queremos que nos ayuden, queremos concientizar y queremos mejorar la educación vial”, explicó, Luis Daniel Pérez Sequera.

Señaló que no hay motivos para confrontarse con la ciudadanía, ya que por el contrario buscan cambiar la imagen de la dirección para que la gente los vea como parte de la sociedad y no en contra de este sector, que por alguna razón no quiere involucrarse en el ordenamiento vial.

Según la Secretaría de Salud de Guanajuato hasta el mes de noviembre en el estado se habían registrado nueve mil 075 accidentes, en los cuales fallecieron 470 personas. El 97% de los accidentes son por responsabilidad del factor humano. Además Salamanca se encuentra entre los cinco municipios que más accidentes registran.