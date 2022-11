Incrementa denuncia del delito de extorsión

A poco más de un mes de cerrar el 2022, el delito de extorsión en Salamanca se ha incrementado en un 9% respecto a la totalidad de denuncias presentadas y carpetas de investigación iniciadas en 2021, de acuerdo al Semáforo Delictivo del Estado de enero a octubre se tiene registro de 38 por 35 durante el año anterior. A esto se suma nueva forma de fraude "Montadeudas", que aprovechan las filtraciones datos personales de aplicaciones móviles para exigir la liquidación de presuntas de personas a quienes vulneran su seguridad cibernética.

Local Inseguridad e inflación impiden desarrollo económico

Ante ello, las autoridades Seguridad Pública recomiendan que en caso de que usted reciba una llamada de extorsión se recomienda: mantener la calma, escuchar con atención, colgar, tratar de ubicar al familiar involucrado y denunciar al teléfono 911.

Esta situación se ha visto reflejada en la actualización de datos del Semáforo Delictivo Guanajuato, en lo que va del 2022 el delito de extorsión incrementó un 9%; tan solo en este año se han iniciado 38 investigaciones ante las denuncias presentadas a la Fiscalía, a pesar de ello, la cifra negra de este delito es aún mayor, ante el temor de los comerciantes a realizar su denuncia y ser víctimas de represarías.

Al respecto se cuestionó a David Saucedo consultor en seguridad mismo que refirió este situación se debe a que las células criminales que extorsionan buscan ampliar su margen de ingresos, actividad que principalmente recurren reos en centros penitenciarios para obtener recursos al hacerse pasar por grupos delictivos para atemorizar a sus víctimas y conseguir extorsionarlas.

De acuerdo a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, los delitos electrónicos aumentaron durante la pandemia de Covid-19; el robo de identidad, el falso premio de un viaje y ofertas de empleo, la mayoría de los extorsionadores se hacen pasar por trabajadores de compañías telefónicas, bancos y otros servicios.

En tanto, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), reportó que a pesar de que no se cuenta con cifras de las ganancias que se obtienen por el delito de extorsión y fraude, este delito encontró una facilidad en la impunidad pues en México solo uno de cada 10 víctimas de extorsión denuncia.

Una cifra negra

En este sentido, el alcalde César Prieto ha reconocido que tanto Salamanca, como la entidad están viviendo una situación complicada en temas económicos, sociales, culturales, a pesar de ello dijo que en Salamanca existe gente con el deseo de que esta situación cambie y mejor, en tanto dijo que la estrategia de seguridad por más policías con los que se pueda contar no es garantía de éxito, si el problema no es atacado de fondo como es la reconstrucción del tejido social y la generación de empleos bien remunerados, además invitó a la población a denunciar esta práctica debido a que gran parte de la estadística en materia de extorsiones es una cifra negra.

"Es una cifra negra, donde desafortunadamente la gente tiene el temor de que la propia autoridad esté involucrada y por eso no logramos los resultados, por eso es importante generar empatía, esa confianza en la gente de que estamos aquí no para robar, yo lo he dicho muy claramente, yo vengo aquí a dar resultados (...) yo quiero hacer un llamado a la ciudadanía de que vamos a seguir trabajando", argumentó.