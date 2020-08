Inconsistencias en el modelo aprende en casa II en el municipio

Inconsistencias en el modelo educativo Aprende En casa II serán determinantes en la asimilación de contenidos de los planes académicos, anticipó la presidenta Estatal de la Unión Nacional de Padres de Familia, Teresa Castellanos Vázquez al informar que está en proceso una evaluación de la primera semana de funcionamiento del método de enseñanza a distancia.

Dijo Castellanos Vázquez que durante la primer semana que termina este viernes se está realizando un monitoreo a través de los Comités de Padres de Familia, diagnóstico que se conocerá este viernes por la noche.

Detalló que en una revisión de los programas educativos por televisión los comités han detectado que algunos contenidos no son nacionales, sino españoles, además de que la programación “es tediosa...Se enfrentan problemas no solo en la conexión sino de seguimiento ya que no queda claro a los papás que es lo que tienen que hacer”.

Por ejemplo, expresó, algunos padres de familia indican que tienen dos o tres hijos en edad escolar “y nos es imposible mantenernos todo el día en la programación. Otro de los problemas es que se complica que los niños pongan atención”

la presidente estatal señaló que otro de los problemas que han enfrentado los padres de familia equipos es el gasto adicional para la adquisición de equipo de computo, además de que ya están agotados.

La mayoría nos han compartido la experiencia de que no ha sido tan favorable (el modelo nuevo) pero están conscientes que es la primera semana de acoplamiento”, aclaró.

Finalizó al decir que una parte importante de los padres de familia señalan que no solo es el tener los medios como televisión y radio, sino que obligadamente deben tener equipo de computo para poder enviar trabajos, lo que representa un mayor reto sino se tienen las herramientas adecuadas.