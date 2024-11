Revisarán registro de planilla de Valtierrilla el próximo martes

Tras la inconformidad de la comunidad de Valtierrilla sobre el proceso para la elección de delegados y subdelegados que dejó fuera la planilla el Nuevo Valtierrilla, el próximo martes tres de diciembre se reunirán con el alcalde César Prieto Gallardo para revisar el registro y si este fue en tiempo y forma.

Esta solución, se tomó luego de la manifestación que habitantes de la comunidad, realizaron a las afueras de presidencia para solicitar un diálogo con el presidente municipal de Salamanca y externar sus inconformidades.

Tras la insistencia, el presidente municipal, les abrió la puerta de la casa del pueblo y les explicó que existe desinformación sobre el proceso de delegados y subdelegados rurales y urbanos, pues se había comentado que se había realizado de manera amañada y fuera de la ley, cuando no fue así.

"El gobierno estatal modificó la ley para el gobierno y administración de los municipios de Guanajuato, esta ley refería que se tenía que hacer designación de delegados durante los primeros seis meses de que iniciara una administración como es mi caso, se modificó, ahora señala que dentro de los primeros 15 días después de que el nuevo gobierno a su cargo, es decir, después del 10 de octubre, me da 15 días para lanzar una convocatoria, la cual, establecía que solamente participarían las dos primeras planillas en registrarse", indicó.

Por su parte, Juan Guillermo Pérez, representante de la planilla un nuevo Valtierrilla, sostuvo que el registro se hizo en tiempo y forma y el día de la elección, se dejó fuera del proceso, tras exceder el número de fórmula registradas. Pues, según personal de Bienestar y Desarrollo Social, ya se habían registrado dos fórmulas y una de ellas no acudió el día de la elección, sin embargo, no se permitió la participación de la planilla presidida por José Guillermo, lo que ocasionó inconformidad entre los votantes, quienes externaron su molestia debido a que eso provocaría que se les impusiera un representante, que no habían elegido.

Tras un intenso diálogo entre el alcalde y habitantes de la comunidad de Valtierrilla, que aprovecharon la visita para recordarle al mandatario, el abandono en el que tiene a la comunidad más grande del municipio. Se acordó que el próximo lunes en punto de 10 de la mañana, el alcalde y la planilla de Valtierrilla, sostendrían una reunión para revisar los pormenores del registro y en caso de que estos estuvieran fuera de tiempo, sería el alcalde quién designe a la persona que estará representando a esta comunidad.