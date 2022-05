Inaugura Cruz Roja sala de fisioterapia

La Delegación de Cruz Roja Salamanca, inauguró la sala de fisioterapia al interior de la institución, con la cual se pretende ampliar los servicios que ofrece a la ciudadanía con la finalidad de volverla autosuficiente, asimismo se dio el banderazo de inicio para la operación de una unidad tornado con la que se busca eficientar el tiempo de respuesta para la atención de emergencias.

En ese sentido, el presidente de la Delegación de Cruz Roja Salamanca, Gerardo Candelas Ruvalcaba, señaló que con la unidad “Tornado”, se pretende mejorar el tiempo de respuesta y disminuir los costos operativos.

“A veces no nos damos abasto con tanto servicio que tenemos en Salamanca hicimos un estudio y nos dimos cuenta que más del 50% en el tiempo de respuesta (…) En esta semana tuvimos cerca de 60 servicios de los cuales menos del 10% necesitaron el uso de la ambulancia”, explicó.

La adquisición de la unidad “tornado” contó con una inversión de alrededor de 60 mil pesos, mismo que fueron obtenidos de recursos propios de Cruz Roja Salamanca. La unidad “Tornado” será operada por paramédicos especializada como técnica en urgencias médicas, los cuales brindarán un mejor servicio a la ciudadanía.

En el caso de la Sala de Fisioterapia, Candelas Ruvalcaba, indicó que esta idea surgió de la necesidad de ampliar los servicios en el área médica que ofrece Cruz Roja Salamanca , de esta manera se brinda autosuficiencia a la delegación.

“Este proyecto nació de manera informal, hace unos cuatro o cinco meses me tocó salir a un servicio en ambulancia me acompañó la licenciada en fisioterapia Andrea León, ella me venía diciendo que muchos de los pacientes que atendíamos ocupaban una terapia, fue entonces que empezamos a trabajar en el proyecto y finalmente logramos cristalizarlo”, expreso.

Durante una intervención del presidente de Salamanca, César Prieto Gallardo, reconoció la labor humanitaria de la Delegación de Cruz Roja Salamanca y su compromiso en el rescate de la población que sufre algún percance.

"Estos servicios que vienen a mejorar la calidad que se presta en la cruz roja con esta área de fisioterapia y con el proyecto tornado, dónde solamente el 10% de las personas atendidas requerían traslado en ambulancia y con ello mejorar y ampliar el servicio a la población salmantina", finalizó.