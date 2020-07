Inadvertido, Día del Trabajo Doméstico

Este 22 de julio se conmemoró el Día Internacional del Trabajo Doméstico, es decir, aquel que realizan en su mayoría mujeres y niñas sin recibir alguna remuneración económica, labor que además es poco valorada.

Según información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) el trabajo doméstico considera dos vertientes, el remunerado y el no remunerado, en ambos casos se considera una labor invisible, sin reconocimiento social, con jornadas largas y desvaloradas.

Antonieta quien toda su vida se ha dedicado a ser ama de casa considera que dedicarse al hogar, es un trabajo que nunca termina y que efectivamente no lo valoran.

“Consideran que por estar en la casa tengo que hacer todo, desde hacer comida, limpiar e incluso atender y sobre todo piensan que no es trabajo por el hecho de pasar la mayor parte del tiempo en casa, lo más triste es que muchas veces son los miembros de la familia quienes piensan así “dijo.

Laura quien paso 10 años de su vida dedicándose al trabajo domestico dijo” Es el trabajo más pesado, nunca se acaba y muchas veces ni siquiera es considerado el esfuerzo que se hace”

Amanda trabaja como empleada domestica y señalo “Es un trabajo que no lo toman como trabajo porque no te dan prestaciones pese a que cuento con el derecho y aun así no tengo nada seguro porque en el momento menos pensado te dan las gracias”

En México, 85 de cada 100 personas de 12 años o más dedican tiempo a realizar alguna actividad de trabajo doméstico. A partir de los 25 años de edad las mujeres dedican más de 20 horas a la semana a los quehaceres del hogar.