IMSS solidariza con familia salmantina, reitera respaldo institucional

A través de un comunicado, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lamentó el deceso del pequeño Gael y se solidarizó con su familia, a la cual le reiteró su respaldo institucional, luego de dar a conocer que a través de las áreas correspondientes, se investigarán los hechos para esclarecer la situación y determinar las medidas que sean conducentes.

"Respecto al caso difundido sobre la atención otorgada a paciente pediátrico en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 3, en Salamanca, la Representación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guanajuato informa:"

"El menor ingresó el 31 de mayo al HGZ No. 3 y tras valoración médica de especialista en Pediatría, el infante presentó crisis convulsivas febriles y neumonía, condición de salud que evolucionó al lamentable fallecimiento, a pesar de haber recibido la atención médica requerida y oportuna.", se lee en el documento.

Al igual que la declaración que emitió Ericka Jiménez, madre del menor tras sostener un acercamiento con directivos del centro hospitalario, se confirma que se investigarán los hechos, además de que el IMSS, colaborará con las autoridades competentes en torno a las averiguaciones.

"A través de las áreas correspondientes, se investigarán los hechos para esclarecer la situación y determinar las medidas que sean conducentes." (...) "El Instituto colaborará plenamente con las autoridades en caso de ser requerido."

De viva voz

Respecto a su acercamiento con los directivos de este centro hospitalario, la madre de Gael dijo que a pesar de no quedar conforme, queda un poco más tranquila de saber que se investigará el actuar de pediatras y enfermeras, a quienes responsabiliza y pide sean separados de sus cargos e inhabilitados para la atención pública y privada de pacientes.

“No quedó conforme, pero sí un poco más tranquila, sin embargo sí voy a proceder todavía con mi demanda legal, porque no por una platicada que hayamos tenido y que me reconforten voy a quedar a gusto, porque esta fue una vida lo que se fue, no fueron palabras, no fue que se hayan equivocado en el expediente, no hay algo que corrija esta acción, por eso lo que yo le pedí al director fue la destitución de la pediatra y de todos los involucrados, ya sean las enfermeras porque están jugando con vidas que ya no se recuperan”, externó.