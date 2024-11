IMSS Guanajuato destaca logros en salud, infraestructura y tecnología

El Consejo Consultivo del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD), del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guanajuato, llevó a cabo la vigésima segunda sesión ordinaria en León, encabezada por el secretario general del IMSS, doctor Jorge Gaviño Ambriz, quien asistió en representación del director general, maestro Zoé Robledo Aburto.

En el mismo acto, el doctor Gaviño Ambriz dirigió la octava reunión del Comité Ciudadano de Seguimiento y Apoyo para la Construcción del HGZ de 72 camas, acompañado del titular del OOAD, doctor Marco Antonio Hernández Carrillo.

Durante la sesión del órgano colegiado, el doctor Hernández Carrillo expuso los logros alcanzados en el IMSS Guanajuato, comentando que se tiene al HGZ No. 21 como primer lugar a nivel nacional en el avance de la meta de donación cadavérica de órganos y tejidos establecida en 14 procedimientos.

Detalló que se han logrado en total 25 procuraciones, siendo un avance de la meta de 179 por ciento, divididas en seis donaciones multiorgánicas y 19 parciales de tejido. Además de contar en el HGR No. 58 con un cumplimiento de la meta del 100 por ciento, con una meta de 12 donaciones cadavéricas, divididas en ocho donaciones multiorgánicas y cuatro de tejidos.

Indicó que, de manera habitual, el Instituto en el estado tenía un logro de Chequeos PrevenIMSS en años previos de 950 mil. Para este año 2024, con cierre a la semana 45, se tiene un avance de un millón 200 mil chequeos, teniendo un incremento de más de 250 mil al momento.

Agregó que se ha tenido el logro de la meta de productividad quirúrgica, de acuerdo con la productividad de la semana 45 y ranking nacional; con corte al 4 de noviembre, se cuenta con un logro del 103 por ciento de la meta establecida, posicionando al IMSS Guanajuato dentro de los primeros cinco lugares nacionales.

El titular del OOAD destacó que durante 2023 y 2024 se invirtieron más de 365.7 millones de pesos (mdp) para la recuperación y dignificación de ocho unidades de Segundo Nivel y 27 de Primer Nivel; nueve salas de quirófano y el almacén general delegacional. Además, se sustituyeron ocho generadores de vapor en seis hospitales, 19 lavadoras y 17 secadoras.

De igual manera, se invirtió en la dignificación de espacios en guarderías, residencias médicas, así como los auditorios en cinco hospitales y unidades médicas.

Otro de los logros que destacó el titular del OOAD es la remodelación del área de Tococirugía del HGZ No. 2 en Irapuato, en donde, además se realizaron adecuaciones para que, el próximo año, ese hospital cuente con el servicio de Hemodinamia, beneficiando a la población derechohabiente de la zona de Irapuato, Celaya y Guanajuato.

En cuanto al surtimiento de recetas, indicó que, desde 2023, el OOAD a su cargo se ha mantenido por arriba del 99 por ciento, siempre por encima del promedio nacional, posicionándose dentro de los primeros 12 lugares del ranking.

Con relación al tema de finanzas, se logró el primer lugar nacional con mejor avance del gasto, señalando que, al mes de octubre de 2024, se tiene un porcentaje de avance del 92.2 por ciento.

El funcionario destacó el programa Entornos Laborales Seguros y Saludables (ELSSA), señalando que al mes de octubre de 2024 se tienen adheridas 494 empresas, beneficiando a 178 mil 359 trabajadores, otorgándose 727 distintivos.

Por su parte, el secretario general destacó el trabajo que ha realizado el personal del OOAD en la entidad, al lograr la reapertura de la Unidad Médica Familiar (UMF) No. 29 en San Diego de la Unión, beneficiando a 6 mil derechohabientes; así como el incremento de camas censables, pasando de 972 a 992 para el servicio de alojamiento conjunto del Hospital General Regional (HGR) No. 58, impactando en la calidad de los procesos de atención materno infantil.

Señaló que otra cuestión a destacar es la posición número tres dentro del ranking nacional, por ser el OOAD con menos quejas registradas durante el periodo 2020-2024. También recalcó que Guanajuato ocupa el quinto lugar nacional en población derechohabiente, con 2 millones 921 mil 939, y el séptimo sitio en materia de recaudación, por más de 21 mil mdp.

El doctor Gaviño Ambriz informó que la representación recibió, instaló y puso en marcha el equipamiento médico para las UMF No. 60 y No. 29 en San Diego de la Unión, resaltando que en el HGR No. 58 de León se cuenta con el primer resonador magnético con inteligencia artificial de América Latina.

Dicho equipo permite imágenes de 2 o 3 dimensiones en alta resolución, con resultados en menor tiempo, con reducción de hasta el 50 por ciento. Este resonador tiene capacidad de realizar 360 estudios mensuales, beneficiando a 2.8 millones de derechohabientes; la inversión en este equipo fue de 51.1 mdp.

En el marco de la sesión de Consejo Consultivo, el secretario general también hizo entrega de tres reconocimientos al personal que labora en la representación: doctora Brenda Ivette Caballero Bustos, enfermera Martha Edith Hernández Ríos y doctor Marco Antonio Chimal Flores, por su destacada trayectoria institucional y vocación de servicio.

Por otro lado, en la octava reunión del Comité Ciudadano de Seguimiento y Apoyo para la Construcción del HGZ de 72 camas, se expusieron y analizaron los avances de su edificación, por parte de autoridades institucionales y de la empresa PRODEMEX, encargada de la construcción; se despejaron dudas y se intercambiaron comentarios entre las autoridades del IMSS, los integrantes del comité y de la empresa constructora.

En ambos eventos, estuvieron presentes como invitados especiales: el director de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Especialidades No. 1, doctor Juan Germán Celis Quintal; el director de la UMAE Hospital de Gineco Pediatría No. 48, doctor José Luis Felipe Luna Anguiano, ambos del Centro Médico Nacional (CMN) del Bajío, en León; y el jefe de la División de Análisis y Revisión de Proyectos, arquitecto José Santiago Juan González Díaz, en representación de la titular de la Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales y Cartera de Inversión, ingeniera Ana de Gortari Pedroza.

También asistieron los representantes propietarios y suplentes de los sectores obrero, patronal y gubernamental, así como personal del Cuerpo de Gobierno del OOAD en la entidad.

Posterior a las reuniones, el doctor Gaviño Ambriz, acompañado por el doctor Hernández Carrillo, realizaron un recorrido en el HGR No. 58, en donde se encuentra el primer resonador magnético con Inteligencia Artificial en América Latina.