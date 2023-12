IMSS abre esquema de guarderías en empresas

A través del esquema de Guardería en Empresa, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) abre la posibilidad a los patrones de instalar y administrar una guardería en instalaciones adecuadas cercanas a sus centros laborales. Estas guarderías cuentan con un alto nivel de calidad, y se encuentran a la vanguardia al propiciar el fortalecimiento de vínculos de responsabilidad social entre las compañías con sus trabajadores.

La responsable del proyecto de Guardería en Empresa del IMSS, Liliana Pérez Castro, indicó que el modelo de servicio de todas las guarderías del Instituto está constituido por cuatro pilares: administración, fomento de la salud, pedagogía y alimentación; sin embargo, la diferencia del esquema radica en que las Guarderías en Empresa se formalizan mediante un convenio de subrogación directamente entre una empresa o grupo de empresas y el IMSS, y en estas guarderías solo se atiende a hijas e hijos del personal que labora en las empresas que firmaron el convenio.

Detalló que, a octubre de 2023, se atiende a más de 600 niños en cinco guarderías en empresa, y en diciembre de este año iniciaron operaciones dos guarderías más: una en el Parque Industrial Paseos Aguascalientes y otra en Saltillo, Coahuila, cuyo convenio incluye a la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) y 7 empresas en la localidad.









Además, para 2024 se espera concretar una guardería en la empresa Curtidos Treviño en Nuevo León; otra más en Comercializadora GAP en Irapuato, y se mantienen trabajos para desarrollar guarderías con la empresa Coppel, con el Grupo Pinsa, y con el Grupo Kia-Hyundai en Nuevo León.

Refirió que algunos de los beneficios del esquema es el fortalecimiento de los recursos humanos de las empresas; disminución de la fuga de talentos; menor rotación del personal; disminución del ausentismo, y fortalecimiento de las políticas internas en las empresas.





Pérez Castro subrayó que la obligación de las empresas que han incorporado este mecanismo es cumplir con la normatividad que exige el Instituto para la operación de los cuatro pilares de servicio. “Las Guarderías en Empresas fortalecen a los nuevos ciudadanos, estamos hablando de que el servicio de guardería tiene una calidad extraordinaria”.

Señaló que en este modelo las guarderías son administradas por la misma empresa, es decir, los patrones construyen el edificio, ponen la infraestructura y contratan a la plantilla normada, la cual debe cubrir condiciones y perfiles específicos para atender a los niños que se encuentran en las salas de servicio, a cambio el Instituto paga una cuota por cada niño inscrito.

Liliana Pérez explicó que entre los requisitos para la celebración de convenios de subrogación para la prestación indirecta del Servicio de Guardería con los patrones se encuentran contar con un registro patronal, entregar acta constitutiva, acreditar al Instituto con quién trata y quién es el representante de la empresa.

Añadió que se debe contar con el documento que acredite la posesión legal de donde se instalará la guardería, disponer del documento que avale el uso de suelo exclusivo para dicha infraestructura y tener sus cuotas obrero-patronales al corriente, es decir, la opinión positiva de sus obligaciones fiscales.

Por su parte, Rodolfo Gutiérrez Díaz, subdirector de Relaciones Laborales y Sindicales de BanBajío en León, Guanajuato, destacó que en este centro laboral se instaló la primera guardería en empresa a nivel nacional, en 2019; se emplearon 10 meses en su construcción y un par de meses para la capacitación del personal encargado del cuidado de niñas y niños.

Resaltó que el beneficio para la empresa es que el personal, en particular mujeres, no tienen que abandonar su trabajo por el cuidado de sus hijas e hijos; “en el caso de los usuarios ha sido fenomenal, porque se ahorran el costo de una guardería particular, traslados, tienen una seguridad completa por el esquema de nutrición, enfermería y pedagogía, que quizá en casa con los abuelos, no lo iban a tener”.

Ejemplo de los beneficios otorgados a los trabajadores es el caso de Cruz Abraham Landeros Sánchez, trabajador de BanBajío, quien destacó que él y su esposa están cerca de su hija en caso de requerir su presencia para atender algún tema de salud o administrativo; reducen tiempos de traslado; mejoran su economía familiar al ser un servicio gratuito, y tienen la certeza de la destacada calidad de atención por parte del personal.

En ese sentido, y para concluir, Blanca Esmeralda Rocha Orozco, trabajadora de BanBajío y usuaria del esquema Guarderías en Empresa, destacó que el servicio le permite convivir más tiempo con su hija; tiene la seguridad de que está bien cuidada gracias a los beneficios que rigen en el IMSS; sabe que cuenta con una sana alimentación; goza de una buena salud y un óptimo desarrollo físico y mental y, además, puede enfocarse en sus actividades sin tener que descuidar su trabajo.