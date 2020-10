Impulsa PAN ley de protección para familiares de desaparecidos

La Ley de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas del Estado de Guanajuato, que consiste en reconocer los derechos de los no localizados al no poder ser declarados como fallecidos, es una de las iniciativas que podrían ser aprobadas antes de que termine el año, con la cual se pretende no dejar en el abandono y sin apoyo económico ni de servicios a las familias que no han localizado a su familiar que ha desaparecido.

Lorena Alfaro García, diputada local del Partido Acción Nacional, explicó en entrevista con Alejandro Herrera Sánchez, director estatal de la Organización Editorial Mexicana, que en los últimos dos años de labor legislativa del Grupo Parlamentario del PAN se ha estado trabajando en iniciativas para abonarle a la seguridad, pero también para fortalecer los apoyos a las victimas.

Las tres iniciativas ya aprobados son: No Prescripción de Delitos, Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Paridad de Género en el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Aún siguen en análisis y próximas a aprobarse: Ley de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas del Estado de Guanajuato, Reforma al Código Territorial para la Protección del Arbolado Urbano y la Ley de Fomento a la Actividad Vitivinícola del Estado de Guanajuato

Una de las iniciativas más importantes y que aún se encuentran en análisis es la Ley de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas del Estado de Guanajuato, la cual, explicó, está relacionada con la desaparición forzada de personas, ya que esto ha generado muchos problemas a las familias de quienes siguen sin ser localizados.

Por ejemplo, comentó que si una persona es desaparecida, las autoridades tampoco lo pueden declarar como fallecida, por lo tanto no existe una acta de defunción, lo que provoca que las familias, sus hijos o esposas, no puedan hacer uso de derechos como créditos, seguro ni prestaciones, así como se les retiran beneficios que tenían y que aportaban a su economía.

“Es un tema muy complejo, cuando una persona desaparece o no es localizada, se dejan mucho problemas, porque a lo mejor tenia un empleo que le generaba ciertos derechos a sus hijos y a su esposa, y ellos no pueden hacer valer esos derechos porque los empresarios o jefes lo consideran como un abandono de trabajo, por lo tanto no pueden hacer valer eso.

“Hay casos, por ejemplo, de policías que han desaparecido y que la familia no puede cobrar porque no hay un acta de defunción, o bien seguros de algún crédito hipotecario de vivienda (...) son muchos los problemas que se quedan, incluso si al pasar los años, la pareja quiere volver a contraer nupcias y no puede” .

Por ese motivo, señaló que se esta trabajando en la iniciativa, la cual se pretende sea pronto aprobada para dar certeza a las familias a pesar de que su ser querido siga sin ser localizado.

Leyes para fortalecer la seguridad

Lorena Alfaro García mencionó que el tema de seguridad seguirá siendo prioridad para el Grupo Parlamentario del PAN, debido a la urgencia de regresarle la paz y tranquilidad a los guanajuatenses, pues señaló que no se puede bajar la guardia y se debe continuar abonando desde el Congreso del Estado con más acciones en beneficio de la ciudadanía.

“La seguridad es un tema que comparto como urgencia y preocupación, no podemos bajar la guardia, pero si informar de lo que hemos hecho al respecto desde el ámbito de nuestra competencia, estamos buscando darles las herramientas a la autoridad para que hagan su trabajo”.

Aseguró que también trabajan en otras iniciativas, las cuales ya fueron aprobadas y son consideradas las más relevantes por la necesidad que se tienen entorno a la violencia que ocurre en el estado, las cuales son la No Prescripción de Delitos y la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas y que pretenden darles apoyo y justicia a las victimas.

Entre las seis iniciativas que han presentado Lorena Alfaro García, tres han sido aprobadas en el Congreso del Estado, mientras que otras tres, como la Ley de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas del Estado de Guanajuato, sigue en análisis y pronto podría ser aprobada para no dejar en abandono a las familias de los desaparecidos

Además, otra iniciativa también aprobada es la de Paridad de Género en el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, y aún se encuentran en análisis la reforma al Código Territorial para la Protección del Arbolado Urbano y la Ley de Fomento a la Actividad Vitivinícola del Estado de Guanajuato.