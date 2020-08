Implementa PEMEX videollamadas para pacientes covid-19

El hospital Regional de Pemex en este municipio implementó el sistema de Video llamadas para mantener comunicación entre pacientes internados por covid-19 y sus familiares.

A través de este mecanismo, los familiares que tienen a pacientes con este padecimiento recluidos a en el hospital, pueden tener un acercamiento con ellos, sin necesidad de que este tenga que ser físico.

Karime quien tiene a un familiar internado por covid-19, señaló que “he tenido contacto con mi papá a través de video llamadas, pues no puedo acercarme físicamente ya que me puedo contagiar, lo cual pues me da un poco de tranquilidad, porque de esta manera puedo saber cómo está de salud”.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Anuncian cierre de circulación en la capital

Local “Vimos cómo la corriente se llevó a dos jóvenes”





Además, dijo que para evitar el acceso a esta unidad médica, el personal de salud los atienda a través de los medios electrónicos para continuar con sus tratamientos.

Asimismo, indicó que constantemente les están insistiendo en el lavado de manos constante, la sana distancia, uso de cubrebocas y que se mantengan en casa para evitar que los contagios continúen aumentando.