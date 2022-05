Imparten taller en cultura turística en Jaral

Jaral del Progreso, Gto.- A través de la dirección de Desarrollo Económico y Turismo del municipio, en el auditorio de la casa de la cultura profesor Fulgencio Vargas Ortiz se realizó un taller de cultura turística impartido por personal de la secretaría de turismo del estado Guanajuato a través de la dirección de competitividad turística, teniendo como finalidad el concientizar y sensibilizar a todos los prestadores de servicios turísticos y puedan dar un mejor recibimiento y atención a los turistas.

Uno de los temas que se trató con los participantes fue el saber diferenciar e identificar los atractivos turísticos que existen el municipio, catalogándolos en dos, los atractivos turísticos naturales que son los lugares en donde no se ha intervenido directamente la acción humana y los atractivos turísticos culturales, que se establecen por razones culturales o comerciales.

Entre los temas que analizaron se encuentran impactos de turismo y elementos de la cultura turística.

“No me había tocado el poder participar en este tipo de talleres ya que anteriormente no lo hacia el municipio y espero que este no sea el último, que esto sea un parteaguas, ya que de nuestra parte existe el interés y disposición de aprender y mejorar la condición de nuestro municipio”, expresó uno de los participantes en el taller.

La directora de desarrollo económico Patricia Ramírez Martínez explicó que una de las intenciones es de que las personas que acudieron a este taller puedan compartir los conocimientos con otros amigos o familiares que también cuenten con algún negocio, para que se sumen a brindar un servicio y atención de calidad para las personas que acudan de visita a Jaral del Progreso.

En este programa analizaron diferentes temas como lo son los impactos de turismo, elementos de cultura turística, el servicio, la escala de valor del cliente y la excelencia del cliente, entre otros.

Este curso lo realizaron en coordinación con la secretaria de turismo del estado de Guanajuato que duró 5 horas y los requisitos que reunieron los participantes fueron inscribirse en las oficinas de desarrollo económico y presentar diferentes documentos como lo son copia de la credencial de elector, la clave única de registro de población y el comprobante de domicilio.

Al final los organizadores del curso y los representantes de la secretaria de turismo del estado de Guanajuato felicitaron a los participantes y les comentaron que en los próximos días les entregarán sus constancias.