Identificarán colonias del alto riesgo de Covid

Celaya, Gto.- El secretario de Salud del Estado, Daniel Díaz Martínez, anunció que están trabajando en focalizar las colonias de mayor número de contagios, como Lomas de Echevestre, en León, donde se ha detectado una zona de riesgo por lo que el equipo de vigilancia epidemiológica identificará esos lugares con un señalamiento de “zona de alto riesgo”.

“No se trata de señalizar absolutamente a nadie o no respetar los derechos de las personas, pero sí queremos que todos nos cuidemos”, enunció, sumando es un complemento estratégico basado en las mejores prácticas a nivel internacional para que la gente extreme precauciones.

Así lo anunció en su conferencia de prensa semanal virtual.





Sancionar corresponde a los municipios





El Secretario de Salud también le “echó la bolita” a los ayuntamientos para que vigilen y hagan cumplir el uso obligatorio del cubrebocas en la ciudadanía, incluso hasta leyó los artículos legales que facultan a los Ayuntamientos y a los Presidentes Municipales a aplicar sanciones y vigilar el cuidado de la salud en el municipio.

Precisó que de acuerdo con el Artículo 16 de la Ley General de Salud del Estado, son las autoridades municipales las encargadas de imponer las sanciones correspondientes a quien no lo use.

Indicó que las sanciones pueden ir desde una amonestación con apercibimiento, es decir tomar acciones para que se haga cumplir la legislación sanitaria, o inclusive la aplicación de una multa, así como la clausura temporal o definitiva (parcial o total) de establecimientos que no cumplan las indicaciones y el arresto hasta por 36 horas, de acuerdo a las atribuciones establecidas por los ayuntamientos en la Ley Orgánica Municipal.

El presidente municipal deberá hacer cumplir las leyes e imponer las sanciones que correspondan por la violación a la ley, expuso el secretario Díaz Martínez, añadió que los municipios deben colaborar con la autoridad estatal y federal para elaborar los programas y campañas temporales o permanentes para evitar la propagación del virus del Covid-19.

Sin embargo, reconoció que la intención no es aplicar sanciones ni multas a la ciudadanía, sino exponer que existe una ley y que se debe respetar, pero la responsabilidad es de cada persona.

“A la única que obligo a usar el cubrebocas es a mi esposa y a mis hijos y mi familia me obliga a mí a usarlo”, bromeó el secretario, exponiendo que lo principal es cuidarse unos a otros y evitar más muertes, además de que es más rentable prevenir contagios usando el cubrebocas que enfermarse y pagar una hospitalización que podría costar miles de pesos.

“Si esperan a que el presidente municipal vaya hasta sus casas a obligarlos a ponerse el cubrebocas, no va a ser así”.

“Pero quiero aclarar que no es nuestra intención multar a nadie, sancionar a ningún ciudadano. Nuestra intención es que la gente no se enferme y no se mueran”, señaló.





REGISTRA EL ESTADO 44 FALLECIDOS POR COVID-19 EN UN DÍA

Ayer se alcanzó la cifra más alta de decesos por coronavirus en los cuatro meses que ha durado la pandemia: fallecieron 44 guanajuatenses en 10 municipios. Nunca antes desde que inició la enfermedad se habían registrado tantas muertes en un solo día.

De ellos, 23 fueron de León, 5 de Irapuato, 4 en Dolores Hidalgo, 3 en Silao, 3 en Pénjamo, 1 en San José Iturbide, 1 en Salamanca, 1 en Romita y 1 en Abasolo.