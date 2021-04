Identifican 3 casos de cepa de Covid

La Secretaría de Salud de Guanajuato informó que en el estado fueron detectados tres casos de una variante del virus SARS-CoV-2 proveniente de California y que se caracteriza por ser más contagiosa que la que se originó en Wuham, China.

La variante californiana ha sido detectada también en entidades como Baja California, Chihuahua, CDMX, Nuevo León, Zacatecas y Tamaulipas.

A través de un comunicado, la Secretaría de Salud de Guanajuato informó que como parte de la vigilancia epidemiológica que se mantiene en la entidad y ante las distintas variantes del SARS CoV-2 que han aparecido a nivel mundial, la mañana del jueves fue informado por parte del Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica (Indre) que se detectaron tres casos confirmados de la variante californiana de Covid-19.





Estos tres contagios de la variante californiana del coronavirus se detectaron en los municipios de Guanajuato, Moroleón y Acámbaro, en donde se identificó que el contagio pudo haber sido porque estos tres municipios reciben a visitantes del extranjero por motivos de turismo y económicos.

La Secretaría de Salud informó que las tres personas contagiadas se encuentran sanas, recuperadas y sus cuadros fueron leves y no ameritaron hospitalización, además de que no se presentaron casos secundarios en sus contactos cercanos; sin embargo, no se descarta que pudiera haber algunos casos más en el estado, por lo que la vigilancia epidemiológica se mantiene.





La cepa del virus causante del Covid-19, detectada por primera vez en California, se expande de manera contagiosa, por lo que la Secretaria de Salud llamó a intensificar las medidas de higiene respiratoria, así como mantener el uso obligatorio de cubrebocas, la sana distancia, quedarse en casa si no se tiene alguna actividad estrictamente necesaria fuera de ella, medidas que se deben tomar con independencia del color de semáforo para la reactivación económica.