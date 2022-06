Huett descarta robo o extorsión en el asesinato de dos empleadas en la carretera Celaya - Salvatierra

“No hay un antecedente de extorsión en caso de Oxxo, no fue un robo, de momento en la información preliminar, tendrán que seguir las investigaciones”, así lo aseguró Sophía Huett López, Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato.

El pasado 30 de mayo por la tarde, una cadena comercial ubicada en la carretera Celaya - Salvatierra a la altura de Rincón de Tamayo, fue el escenario de un crimen, donde jóvenes armados entraron y asesinaron a dos empleadas.

Ante estos hechos, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, aseguró que el reporte preliminar de la autoridad estatal asegura hasta el momento que no se trató de un caso de robo o de extorsión hacia las empleadas o empleados del establecimiento.

“Les puedo comentar que con Oxxo tanto la autoridad municipal y estatal tiene una comunicación muy positiva, de hecho la cadena o este corporativo reconoce los buenos resultados que se dan en Celaya, porque sus establecimientos ha sido muy clara, incluso mayor que en otros estados del país”, mencionó.

Además indicó que todo se trató de la violencia que generan los grupos delictivos, mismos que trastocan otros ámbitos; aunque no aseguró si las ahora occisas fueron víctimas colaterales de algún ataque, reiteró que no fue un caso de extorsión o robo, como algunos medios de comunicación indicaron en el primer momento, debido a que no se han encontrada antecedentes o mayores datos para señalar esta línea de investigación.