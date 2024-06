¡Hoy arranca la Expo Nopal 2024!

No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla, y la espera por una edición más de la Expo Nopal llegó a su fin. Del 13 al 16 de junio, Salamanca se llenará de color, tradición y sabor con la llegada de uno de los eventos más esperados del año, celebrándose en el emblemático parador del Nopal de Valtierrilla.

En esta edición, más de 113 expositores de la región presentarán una variedad de productos 100% hechos a base de nopal, destacando la creatividad y el talento de los artesanos locales. Los visitantes tendrán la oportunidad de explorar una vasta gama de artículos, desde alimentos y bebidas hasta productos de belleza y salud, todos elaborados con el versátil nopal.

La Expo Nopal 2024 no solo promete ser una vitrina para el comercio y la artesanía, sino también un festín cultural. El evento contará con actividades artísticas y culturales que incluyen presentaciones de bailes folclóricos tanto en la inauguración como en la clausura, concursos, muestras de arte y música en vivo. Estas actividades están diseñadas para resaltar y celebrar la riqueza cultural de la región, ofreciendo entretenimiento para todas las edades.

El nopal es uno de los productos estrella de la zona / Foto/ José Almanza / El Sol de Salamanca

Se espera la asistencia de alrededor dea lo largo de los cuatro días de la exposición, lo cual se prevé que generará una derrama económica de aproximadamenteEste impacto económico no solo será un impulso significativo para la reactivación de la economía local, sino que también favorecerá un desarrollo más sostenible para el municipio de Salamanca.El, símbolo de identidad y orgullo para los salmantinos, no solo es un icono cultural, sino también una fuente inagotable de beneficios. Sus propiedades nutritivas y medicinales lo convierten en un producto de gran valor para lason esenciales para la economía local.Los interesados en asistir a la Expo Nopal podrán disfrutar de las actividades en un horario deEsta fiesta del nopal promete ser una celebración inolvidable que resaltará lo mejor deen un ambiente de alegría y tradición.