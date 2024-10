Hospital del Seguro Social para Salamanca será una realidad en el presente trienio: Ernesto Prieto

El diputado federal por el Distrito 08, Ernesto Prieto, declaró que en el presente trienio se debe concretar la construcción del nuevo Hospital General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Salamanca, debido a la deuda histórica que se tiene con el municipio que, junto con Silao, son los que mayor aportaciones realizan en Guanajuato, incluso por encima de ciudades como León e Irapuato.

"En mi calidad de diputado federal nos vamos a avocar de lleno a los temas que le interesan a la ciudadanía en mi Distrito, en particular en el municipio de Salamanca lo de la cuestión del Hospital del Seguro Social que está pendiente. Afortunadamente, con la reelección de César Prieto se le va a dar el debido seguimiento y nosotros vamos a reforzarlo desde la Federación", asentó.

Esta unidad se sumará a las 55 que hay en el estado, se proyecta que cuente con 120 camas y alrededor de 10 especialidades médicas, que debería concluirse en no más de un año.

En cuanto al proceso, el legislador manifestó que se está en espera de que se le dé el visto bueno al proyecto por parte del Seguro Social y la comisión tripartita. "Corresponde no solamente al Seguro Social como Gobierno, sino también como un ente tripartita como lo son los empresarios y los trabajadores que forman esta comisión junto con el Gobierno. Hay que esperar el visto bueno y para ello vamos a hacer las gestiones y las reuniones correspondientes, para seguir insistiendo que se apruebe durante este trienio y que sea una realidad".

Respecto a la necesidad de ampliar la infraestructura hospitalaria y de atención a los derechohabientes guanajuatenses, Ernesto Prieto indicó que, "Salamanca junto con Silao son los principales municipios que recaudan recursos del estado, incluso por encima de León e Irapuato. En ese sentido, creo que hay una deuda histórica con Salamanca que se tiene que pagar y esperemos que en estos tres años se dé. Nosotros también vamos a estar apoyando estos hospitales que en Irapuato y otros municipios se instalen. No es un pleito con Irapuato, no es un pleito con el PAN, no es un pleito con el Gobierno del Estado, es una demanda de los salmantinos".

¿Dónde se construirá el nuevo Hospital General del IMSS? Para ello, el Gobierno de Salamanca donó un predio de siete hectáreas ubicado a un costado del bulevar Bicentenario en su intersección con Lázaro Cárdenas en la zona norte de la ciudad. Se espera que este nosocomio atienda derechohabientes locales, así como también de Valle de Santiago, Juventino Rosas, Villagrán, Cortázar, Jaral del Progreso, Moroleón, Uriangato y Yuriria.