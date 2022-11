Hospital del IMSS de Salamanca beneficiará a 10 municipios: alcalde

El presidente municipal de Salamanca, César Prieto Gallardo, aseguró que el hospital regional que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) estaría construyendo en el municipio beneficiaría a más de 218 mil derechohabientes de 10 ciudades aledañas, incluyendo los que viven en Irapuato.

Local Cuenta Salamanca con el terreno mejor calificado para hospital del IMSS

Entrevistado durante su visita a Celaya, César Prieto Gallardo señaló que además el terreno que el Ayuntamiento de Salamanca donó al IMSS y que incluso ya fue aceptada dicha donación para construir un hospital regional de 144 camas costó una tercera parte de su valor real, pues quienes eran los propietarios del predio tuvieron la voluntad de bajar su costo, con tal de poder concretar ese proyecto para el municipio.

“El predio se adquirió en una de las mejores zonas del municipio, no es un terreno en la esquina, como anteriormente se realizaba, adquirimos un buen predio, está en el bulevar Bicentenario, cuenta con toda la infraestructura, con todas las vialidades correctas y con todos los servicios y vamos a seguir gestionando para que este proyecto se concrete lo más pronto posible.

“(…) El valor del metro cuadrado en esa zona está por encima de los mil 500 pesos a los dos mil pesos y nosotros, en un ejercicio en donde la ciudadanía que nos lo vendió desea que a Salamanca le vaya bien, lo adquirimos en una tercera parte del valor”, dijo en entrevista el presidente municipal salmantino.

César Prieto Gallardo se congratuló que el IMSS haya aceptado el terreno de 69 mil metros cuadrados que fue donado para la construcción de un hospital de 144 camas y que beneficiaría a 218 mil 653 derechohabientes de 10 municipios.

“Es un hospital general de zona, se les va a dar servicio a muchos municipios, Salamanca colinda con 10 municipios, somos quienes tenemos más colindancia, estamos colindando hacia el sur con Valle de Santiago, Moroleón, Uriangato, Yuriria, pero también está Jaral del Progreso, Juventino Rosas y también colindamos con Irapuato, entonces vamos a ver qué es lo que decide y determina el Seguro Social”, dijo César Prieto, quien dijo que el que el IMSS haya aceptado el terreno es un gran paso para concretar el tan anhelado proyecto.

Y es que a decir del presidente municipal salmantino, el IMSS tiene un rezago de más de 50 años, por lo que las instalaciones que hay en el municipio y la región han quedado saturados por la cantidad de derechohabientes, pero este nuevo hospital que estaría construyéndose vendría a paliar esa situación.

Además, dijo que el gobierno federal ha entendido esta situación y que el anuncio de que Salamanca se habría quedado con este hospital del IMSS no significa que no pueda construirse uno más en el estado.

“El que se diga que el hospital viene para Salamanca no implica que pueda ser el único hospital, el gobierno de México es muy consciente de la necesidad que hay en todo el estado y el que venga a Salamanca uno no implica que no pueda venir otro a Celaya, a Silao, a Irapuato y esperemos que se siga gestionando para beneficio de los guanajuatenses”.

El pasado 26 de octubre, el Consejo Técnico del IMSS aceptó la donación del terreno de 69 mil metros cuadrados que Salamanca les donó para construir un nuevo hospital regional. La donación del terreno había sido aprobada por el Ayuntamiento el pasado 21 de octubre, por lo cual Salamanca fue el primer municipio del estado que con los documentos en mano le entregó el predio al IMSS para concretar ese proyecto.