Homicidios vs policías, por frenar maleantes

El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, aseguró que los asesinatos de policías que han ocurrido en el estado son porque se le está haciendo frente a la delincuencia, a la cual le han estado ganando terreno.

De Viva Voz...

“Lamentablemente Guanajuato se coloca como el estado con mayor muerte de policías, pero también somos de los estados que más le están atorando con las policías municipales, los policías estatales junto con la Federación en el combate a la delincuencia”.



Diego Sinhue Rodríguez Vallejo | Gobernador de Guanajuato.





Sin embargo, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo refirió que los protocolos de atención con que se conducen los policías tendrán que ser mejorados, pues señaló que hay ocasiones en que dos policías únicamente atienden un reporte se vuelven vulnerables de ser atacados.

“En otros estados de la República no hay muertes de policías porque la policía ni existe o no actúa, por eso tenemos que tener más protocolos de atención para proteger a los policías, que no vayan en una unidad dos policías solos, muchas veces mandan a dos policías por unidad y uno va al volante, entonces tienes de fuego de tiro a una persona contra un convoy de tres camionetas.





Pedirán a las policías municipales que mejoren sus protocolos de atención.





“En protocolo de Fuerzas del Estado nosotros mandamos siempre dos camionetas con seis policías cada una, estamos hablando de 12 policías, de los cuales dos están manejando y 10 son de tiro de fuego y se tiene que perfeccionar eso en los municipios”.

El gobernador de Guanajuato llamó a los municipios a seguir invirtiendo en sus policías, desde mejorarles el sueldo brindarles capacitaciones e incluso mejorar sus seguros, para que sigan cuidando a la ciudadanía guanajuatense.

Incluso, dijo que pedirá a Marco Antonio Sánchez Aparicio, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad que dé a conocer cuáles municipios sí han cumplido con los compromisos de seguridad, no por un tema de exhibirlos, sino para que todos se pongan a trabajar.





Guanajuato se coloca como el estado con más policías asesinados en 2019.





Esperan bajen homicidios con llegada de la Marina

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo también refirió que con la llegada de la Marina esperan que se reduzcan los homicidios dolosos, pues recordó que cuando a principios de año estuvo esta corporación hubo cuatro meses con los homicidios a la baja, pero una vez que se fueron repuntaron los asesinatos.

“Vamos a trabajar muy coordinados con ellos, ya hemos tenido reuniones y confiamos en que 2020 los homicidios bajarán, porque para eso estamos todos trabajando coordinados”.