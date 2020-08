Homicidios a la baja, tras caída del Marro

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que desde la detención de José Antonio N., alias El Marro, los homicidios en Guanajuato han ido a la baja, al grado de que incluso el estado ya no es el primer lugar en asesinatos, de acuerdo con cifras federales.

"En el caso de Guanajuato, a partir de la detención del jefe del Cártel de Santa Rosa de Lima se ha observado una disminución de homicidios, no ha desaparecido, pero sí ya no está en primer lugar Guanajuato en estos últimos 15 días".



Andrés Manuel López Obrador | Presidente de México.





Durante su conferencia matutina del viernes en Acapulco, Guerrero, López Obrador fue abordado acerca de la incidencia delictiva en el estado de Guanajuato y refirió que en los últimos 15 días se ha visto una baja notable desde la detención de El Marro, sobre todo en los homicidios dolosos.





De acuerdo con el reporte diario de homicidios ha habido menos homicidios en agosto en comparación con julio.





“En el caso de Guanajuato, a partir de la detención del jefe del Cártel de Santa Rosa de Lima se ha observado una disminución de los homicidios, no han desaparecido, pero sí ya no está en primer lugar Guanajuato en estos últimos 15 días, no está apareciendo como era anteriormente en primer lugar; no quiere decir que se haya resuelto el problema, pero bueno, todos los días estamos midiendo sobre lo que está aconteciendo”, manifestó.

En la comparativa de julio con agosto, se observa una disminución de alrededor de 20% en los homicidios dolosos en Guanajuato.

De acuerdo con el Informe de Seguridad reportado diariamente por la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), del 1 al 13 de agosto fueron reportados en medios de comunicación, consideradas como fuentes abiertas por parte de la propia CNS 125 homicidios dolosos, mientras que en el reporte de las víctimas de homicidio doloso reportadas por las fiscalías estatales y la federal Guanajuato tiene 143 homicidios dolosos.

En tanto, en una comparativa con el mes anterior, en Guanajuato fueron reportadas 159 víctimas de homicidio dolosos en medios de comunicación y 176 a través del reporte que la Fiscalía General del Estado envía a la Comisión Nacional de Seguridad.





Se ha visto una reducción en los homicidios en el estado de aproximadamente el 20% durante agosto.





Esto significa que en agosto ha habido una disminución de 21% en la comparación de los reportes hechos por medios de comunicación, mientras que en el reporte de las fiscalías estatal y federal también hay una disminución en los homicidios de un 18.75% en la comparativa de mes con mes.

De acuerdo con ese reporte diario de la Comisión Nacional de Seguridad, hasta el 13 de agosto León es el municipio con más homicidios, con 41 víctimas; le sigue Celaya, con 16 homicidios; Jerécuaro acumula ocho homicidios, mientras que Salamanca tiene siete, en tanto que Juventino Rosas presenta seis asesinatos y son éstos los municipios con mayor incidencia delictiva en los primeros días de agosto.

Durante agosto, León y Celaya aparecen como los municipios con más homicidios dolosos en el estado.

José Antonio, El Marro, fue detenido el pasado dos de agosto en un operativo en conjunto entre el Ejército Mexicano y la Fiscalía General del Estado realizado en la comunidad de Franco Tavera, en Juventino Rosas.

El Marro es señalado como el presunto líder del Cártel Santa Rosa de Lima, el cual mantiene una disputa con el Cártel Jalisco Nueva Generación por el control de diversos delitos en el estado.

Tras haber sido detenido, El Marro ha enfrentado dos juicios y en ambos ha sido vinculado a proceso; en Guanajuato un juez federal encontró elementos para procesarlo por el delito de secuestro agravado en contra de una empresaria de Apaseo el Alto, mientras que un juez federal determinó vincularlo a proceso por el delito de delincuencia organizada, en la modalidad de robo de hidrocarburo; actualmente El Marro está recluido en el penal de El Altiplano en el Estado de México.