Hogares y negocios en Salamanca deben acceder a energías limpias

La transición a energías limpias y renovables no debe ser exclusiva en las actividades industriales, para reducir la huella ecológica es necesario que en los hogares y comercios de Salamanca se instalen paneles solares para el suministro eléctrico, con lo que además de reducir el gasto familiar, se podrían optimizar los recursos, así lo consideró Gerardo Arredondo candidato de la coalición "Fuerza y Corazón por Guanajuato", a la Presidencia Municipal.

“Yo creo que hoy por hoy en este país, nadie debería pagar luz, ni gas, yo creo que ahí hay un tema de economía para los comercios, pues de lo que son los paneles solares; somos poco rentables, porque todas las carnicerías, abarroteras pagan muchísimo de luz, por ese lado estamos buscando empresas que participen y nos puedan financiar a esas personas que en lugar de pagar luz, estén pagando eso y al cabo de un año ya no paguen luz”, consideró.

Si bien estableció que será a través del financiamiento, en que los hogares y establecimientos podrán ser más rentables y acceder a energías limpias, Gerardo Arredondo reconoció que a los servicios y negocios salmantinos les falta capacitación, que sin ella no se podrá acceder a este tipo de programas. “Mi tema mucho es la rentabilidad, y obviamente a través de las energías limpias al igual queremos para casa y los negocios, pero no se le va a dar nada a nadie sino se capacita, ese es el problema mayor de salamanca, que nos falta capacitación, a nuestros servicios, a nuestros negocios les falta”.

En este aspecto destacó la importancia de los enlaces ciudadanos, ya que al no contar con representaciones en comunidades y colonias, no se pueden acercar los programas de ayuda, los cuales dijo en su Gobierno serán más productivos que asistenciales.

En este aspecto Gerardo Arredondo destacó la importancia de los enlaces ciudadanos / Fotos / José Almanza

“Mientras no haya representantes de la comunidades va seguir todo igual, pero lo mío más que ir a regalar cosas lo que quiero es ir a hacer a la gente productiva, quieren hacer un negocio, la vamos apoyar a hacer un negocio, lo mío no son los calentadores, es que sean productivos y que sus negocios salgan adelante, realmente eso es lo que a mí me preocupa, para que la gente sea productiva, gane dinero y se compre el calentador que ella quiera”, concluyó.