“Hay temas en los que hemos quedado a deber”: Libia Dennise

SAN MIGUEL DE ALLENDE, Gto.- “Hay que tener la humildad para reconocer que nos falta mucho por hacer, hay temas en los que hemos quedado a deber y yo soy la principal crítica al interior de nuestro partido”, dijo Libia Dennise García Muñoz Ledo, precandidata del Partido Acción Nacional (PAN) a la gubernatura de Guanajuato en su visita a este municipio.

García Muñoz Ledo tuvo un diálogo con ciudadanos y escuchó sus problemáticas a quienes les compartió. que no se podía quedar de brazos cruzados, sin trabajar por este estado.

“Hace falta que las cosas se realicen con la mirada de una mujer, porque nunca en la historia de Guanajuato hemos tenido una precandidata, una candidata y una gobernadora que atienda los problemas con la mirada de las mujeres”, expuso.





Les pido que me acompañen a gastar la suela y recorrer las comunidades, las colonias y los municipios. | Foto: Andrés Téllez | El Sol del Bajío





“En la historia de Guanajuato han pasado 50 gobernadores, pero no me parece justo que nuestra visión no esté ahí por eso creo que lo que hoy tenemos que hacer en Guanajuato es trabajar en equipo y las mujeres no tenemos ningún pretexto para trabajar así; hace falta una mirada sensible para atender los problemas”, sostuvo.

La principal preocupación de los guanajuatenses, dijo, es el tema de seguridad.





Apoyará a las mujeres de Guanajuato. | Foto: Andrés Téllez | El Sol del Bajío





“Queremos más tranquilidad en nuestros municipios, queremos tener la certeza de que nuestros hijos van a salir a la calle y van a regresar con bien a casa. Yo también soy mamá y mi mayor anhelo e inspiración es que ellos puedan vivir en el Guanajuato que yo crecí siendo niña”, expuso.

Agregó que apoyará a las mujeres de Guanajuato porque sabe que lo que más les importa a ellas son sus familias.









“Por eso les pido que me acompañen a gastar la suela y recorrer las comunidades, las colonias y los municipios; sé que vamos a crecer juntos y con empuje para trabajar. Esta colaboración que hemos tenido entre gobierno y sociedad construye la mejor versión de Guanajuato y pintará de esperanza nuestro estado y a San Miguel de Allende.

Hay confianza en ella

Por otro lado, Ricardo Villarreal comentó que muchos de ellos confían en Libia porque la conocen y han trabajado con ella.

“Sabemos que vas a dejar el corazón, el sudor y la suela no solo en campaña, sino que en los seis años serás la generala de los guanajuatenses y vas a continuar dejando ese estado moderno, envidiado por muchos. Estoy seguro que podemos pacificar nuestro estado porque nuestras familias se lo merecen”, finalizó.