“Hay que esperar a las investigaciones” contra alcalde de San Felipe, Sergio Contreras

El presidente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Guanajuato, Sergio Contreras, cuestionó los señalamientos que se han hecho contra el alcalde de San Felipe, Eduardo Maldonado García, tras la desaparición de 23 personas la semana pasado y que el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo destapó como una red importante de tráfico de personas.

Contreras argumentó que hay que esperar a las investigaciones que están haciendo diferentes instancias de gobierno ya que es probable que el alcalde tuviera información derivado de la situación “brutal” de migración que se vive en aquella parte del estado. Incluso, señaló que el alcalde ha declarado en varias ocasiones que va a colaborar con lo que sea necesario.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

“Ahora también si aquí se empieza a señalar a alguien y a tratar de acusar yo creo que también es muy serio porque hay que esperar a que las autoridades hagan su trabajo, ahorita yo no sé cuáles sean los elementos de prueba que se tengan en su contra o si existen elementos o únicamente por cómo se señala que conocía cierta información, también no olvidemos que San Felipe es un municipio donde hay una cantidad de migración brutal, de hecho uno de los ingresos parte de San Felipe son las remesas, es muy común que los sanfelipenses lamentablemente crucen al otro lado en busca de un vida que no encuentran en Guanajuato”, dijo.

Sin embargo Sergio Contreras señaló que tras lo ocurrido, trató de comunicarse con el alcalde, pero no tuvo éxito hasta el martes de esta semana. También dijo que en caso de que el presidente municipal de San Felipe resulte responsable de lo que está ocurriendo debe ser castigado y se debe llegar hasta las últimas consecuencias ya que nadie está por encima de la ley.

Local Alcalde de San Felipe será investigado por ocultar información a la Fiscalía

“El Partido Verde desde que yo estoy en él lo ha dejado muy claro y yo también lo he dejado muy claro, nadie, nadie está por encima de la ley, y si alguien, integrante del partido, militante del partido independientemente del cargo que tenga o que se desempeñe, si cometió alguna circunstancia o hay una presunción de que cometió la circunstancia, tiene que acudir a los Tribunales, la fiscalía he escuchado que la de San Luis y Guanajuato están haciendo los procedimientos y las investigaciones, y por supuesto, si alguien del Verde salió responsable que se le aplique todo el peso de la ley”, agregó.

El presidente del Verde Ecologista en Guanajuato comentó que el partido también va a investigar por medio del Consejo de Honor y Justicia, aunque lo único que se puede hacer desde ahí es anular la militancia del implicado y cerrarle las puertas de sus listas de manera definitiva.