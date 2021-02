Hay pocas y se usan en residentes de otros municipios y hasta de Querétaro

El secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, afirmó que a los municipios de San José Iturbide y San Luis de la Paz, han llegado adultos mayores de otras localidades e incluso de Querétaro, “a ver si pega” y han logrado vacunarse contra Covid-19.

Si bien dijo que no se la ha negado la atención a nadie, espera que no se vuelva una práctica recurrente, pues las dosis destinadas a los municipios del noroeste del estado “son pocas y puede ser que ya no avancemos, además no sabemos que vayan a llegar más vacunas”.

El titular de la dependencia adelantó que sostendrá una reunión con representantes del gobierno federal para cuestionar por qué no llegaron dosis para personal de hospitales privados, elementos de seguridad, de centros de salud y de laboratorios, así como para tener más claridad sobre los próximos embarques hacia Guanajuato

Respecto al semáforo naranja, el secretario dijo que no quiere confundir a la población y que la decisión de retroceder de color se tomará al corte de la rueda de prensa de las 5 de la tarde de este viernes.

VACUNACIÓN A ADULTOS MAYORES

Sobre la vacunación a adultos mayores, Díaz Martínez afirmó que hasta el mediodía del jueves se habían aplicado alrededor de 20 mil dosis. “Va avanzando muy bien”, pero dijo que “lo que ha llegado es poco y hay que agilizar esta situación para no exponer a los adultos mayores, para no tener que formarlos desde la madrugada”. Para este fin arribaron a Guanajuato 40 619 vacunas, el pasado domingo.

Por ello dijo que desde la Secretaría de Salud “hemos modificamos un poco el esquema de proceso vacunación, que realmente es muy ágil como tal, ya que cuando pasan a la sala de observación donde tienen que estar 30 minutos para ver que no haga una reacción adversa. ahí mismo se pueden levantar todos los datos que se requieran”.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Exigirán autoridades se restablezca tarifa del transporte a $8.00

Dijo que las jornadas de inoculación las está realizando personal de la Secretaría estatal, pues en esos nueve municipios del noroeste, el gobierno federal no tiene ninguna representación y agregó que “tenemos muy buena coordinación con el coronel Echavarría, quien ha sido nombrado por la federación como el encargado; tenemos muy buena relación con la Sedena que la que está llevando las vacunas al noroeste de Guanajuato”.

Sobre la polémica que se ha generado porque se pide la credencial del INE, señaló que el sistema de vacunación general de México está particularmente dirigido a niños y a ellos no les pides una credencial de elector; no tiene ningún sentido solicitarla, simplemente pides la cartilla de vacunación para seguir vacunando… son esos aspectos que no tienen que ver con un tema de Salud lo que hace complejo el asunto y confunden a la población”.

Añadió que la plataforma que abrió el gobierno federal para tener un registro de interesados en vacunarse ”no sirvió para los fines que se perseguían, no era necesario otorgar los datos a través de una llamada de teléfono tampoco, sobretodo datos personales por un tema de seguridad”.

SE DESPLAZAN DE MUNICIPIOS PARA VACUNARSE

Y como ejemplo, señaló que se está vacunando a residentes de otros lugares. Daniel Díaz reconoció que han llegado adultos mayores sobre todo de Querétaro por la cercanía y otras localidades que no son específicamente de esos nueve municipios: Atarjea, Comonfort, Doctor Mora, San José Iturbide, San Luis de la Paz, Santa Catarina, Tierra Blanca, Victoria y Xichú.

“Le pedimos a la población de otros municipios que quizá puedan trasladarse, que se esperen a que se termine de aplicar la vacuna y si quedara alguna se tendrían que aprovechar en municipios aledaños”.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Paro técnico en Honda y 14 empresas más

Habitantes de ese estado se han presentado en San Luis de la Paz o a en San José Iturbide “a ver si pega y no se la ha negado la atención a nadie, pero ya cuando haces un anuncio de que pueden ir de unos municipios a otro, puede ser que ya no avancemos y además no sabemos que vayan a llegar más vacunas”.

Insistió en que son pocas las dosis con las que cuentan y que se han acercado a través del DIF y de las redes de apoyo a localizar a adultos mayores no pueden salir de casa o no tienen familia que les ayude.

REUNIÓN CON LA FEDERACIÓN

El secretario mencionó que tendrá una reunión con instancias federales para insistir en la llegada de vacunas para adultos mayores del corredor industrial, la capital y San Miguel de Allende, “que es donde tenemos la mayor cantidad de casos y donde es muy importante evitar que haya más contagiosas y defunciones”.

También cuestionará porqué no llegaron en el más reciente lote, dosis para personal de hospitales privados, elementos de emergencias como Bomberos, Cruz Roja, Protección Civil y Servicio de Urgencias del estado de Guanajuato y para trabajadores de laboratorios y Centros de Salud.

Igualmente se revisará la calendarización de los envíos y dijo desconocer cuándo arribarán más biológicos a la entidad. “No hay fecha para un próximo embarque de vacunas, posiblemente en marzo estemos recibiendo dos o tres cargamentos más. Justamente en esa reunión revisaremos el calendario tentativo”.

SEMÁFORO NARANJA

Sobre el cambio al color naranja en el semáforo de reactivación económica, aclaró que no “quiero confundir a la población; todo dependerá del corte que tengamos el viernes en la rueda de prensa”. Díaz Martínez indicó que habrá de ver los números “de las personas que están enfermando, que están en hospitales y los fallecidos; eso nos permitirá dar ese paso hacia el naranja con restricciones, pero depende más que de las autoridades estatales, municipales o federales, del comportamiento social en casa, que es en donde se están dando los contagios, por los bailes clandestinos y la reuniones”.

Este jueves la Secretaría de Salud de Guanajuato informó que hay 49 defunciones y 591 nuevos contagios.