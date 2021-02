Hasta que lo indique la SSG, clases presenciales: UNPF

La presidenta estatal de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), Teresa Castellanos Vázquez, afirmó que los estudiantes retornarán a clases presenciales en las aulas hasta que las autoridades de la Secretearía de Salud de Guanajuato (SSG) determinen que existen las condiciones para que no se dispare nuevamente el número de contagios por Covid-19.

Informó que la Unión Nacional de Padres de Familia solicitará a la SSG que informen sobre si tienen alguna determinación sobre el regreso, ya que no se ha hecho un pronunciamiento oficial.

Consideró al dirigente que no están dadas las condiciones sanitarias para que se decrete un retorno presencial a las aulas para continuar con los programas académicos, particularmente porque no se conocen aún los alcances que tendrá el semáforo en naranja. Son altos todavía los contagios y el reinicio del color naranja en el semáforo (este lunes) no ha dado aún resultados.

Todavía nos salimos bien del semáforo rojo... hay que esperar las indicaciones de la Secretaría de Salud y, sobre todo, que se tome en cuenta a los padres de familia, mientras no haya certeza de que el regreso sea seguro”, indicó.

Consideró Teresa Castellanos que aún con el semáforo en naranja aún hay riesgos, por lo que en su momento el regreso a clases deberá ser gradual y espaciado. Lo principal es la protección de toda la comunidad educativa... todavía hay riego de contagios y es elevado.

Por su parte la presidenta de la Unión Nacional de Padres de Familia Comité Salamanca, Rosa Margarita Marín de los Reyes, dijo que “en lo personal no veo el retorno a clases presenciales como una opción favorable”.

Expresó que no tienen información oficial sobre un eventual regreso a clases en las aulas a partir del primero de marzo, sin embargo señaló que de antemano sería un alto riesgo de disparar el indice de contagios por Covid-19.