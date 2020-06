Hasta que cambie el semáforo habrá misa

A pesar de que la Diócesis de Irapuato presentó un protocolo sanitario para la reactivación eclesiástica, Monseñor Gerardo Velázquez, párroco del Santuario Diocesano del Señor del Hospital indicó que seguirán esperando que el semáforo estatal para la reactivación cambie de color y poder reanudar las celebraciones religiosas.

El párroco señaló haber entablado una reunión con autoridades municipales donde acordaron que la reapertura de los cultos religiosos dependerá exclusivamente del semáforo estatal.

“Dependemos del semáforo estatal para comenzar con una reapertura gradual, guardando las medidas que se nos han dado a conocer y que ya tenemos previstas y organizadas pero dependemos del semáforo”, precisó.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local No fueron por su beca 48 alumnos

Local “No queremos más muertes de Covid”

Explicó que a pesar de que la Diócesis de Irapuato emitió este protocolo depende de lo que la autoridad sanitaria estatal diga, pues es quien determina el pulso el semáforo y quienes dirán cuando abrir.

Finalizó apelando a la responsabilidad de los ciudadanos para la evitar una crisis de salud e invitó a no subestimarla. “Hay sectores que la están guardando muy bien, sin embargo hay quienes no. La invitación es cuidémonos, no minimicemos la situación”.