Hasta a la venta de lencería pega Covid

Comerciantes de lencería reportan una caída en las ventas de hasta un 80%, situación que vienen arrastrando desde principios del año, sin embargo con la emergencia sanitarias se agudizó aun más.

María Guadalupe Razo, quien es empleada de una de estas tiendas indicó que han subsistido a través de préstamos, ventas en otros municipios y por medio de redes sociales, sin embargo, ninguna de estas alternativas ha resultado muy efectiva para que reponer.

Señaló que por lo regular las temporadas fuertes donde se genera un mayor número de ingresos al negocio es durante los meses de diciembre y mayo por la venta de artículos como sostenes y ropa interior, como una opción para regalar.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Inician cuarta etapa de drenaje sanitario en Cañada de Sotos de Purísima del Rincón

Local Reportan en Pénjamo, 345 casos positivos de Covid-19

Manifestó que debido al recorte de personal en algunas empresas y la crisis económica causada por la pandemia del coronavirus la gente se está enfocando en la adquisición de artículos que son de primera necesidad y evitan realizar compras que considera innecesarias.

“Lo que ha influido para no tener ventas es que hay personas que todavía están en confinamiento, que no salen y por tal motivos no se genera afluencia (...), todos y en especial las mujeres necesitamos de ver un producto para poder comprar algo una prenda o lo que sea aunque a veces no lo necesitemos, pero eso no pasa ahorita”, admitió.

Además, aseguró que la falta de estudiantes ha provocado una parálisis económica, la cual lo ha llevado a mantenerse en espera de lo que pudiera pasar con su economía, mientras tanto continúan pagando la misma cantidad de dinero en los servicios de agua y luz.