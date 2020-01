Habrá tres tipos de operativos

Beatriz Hernández Cruz durante la conferencia de las mañaneras 2020, dio a conocer que en los próximos días se estarán realizando operativo que serán realizados por mando único, Guardia Nacional, la gendarmería y Vialidad en conjunto con movilidad llevaran a cabo tres operativos.

En la conferencia, la alcaldesa explico que se realizarán operativos en los que se revisaran tres cosas importantes, motocicletas, los operativos con vehículos con vidrios polarizados que no estén autorizados por ley, los polarizados que son en entintados que vienen de fabrica no tendrán problema, pero aclaro que no se permitirá que haya polarizado en el parabrisas y en las ventanas del copiloto y del piloto.

Serán tres los operativos que atenderán por mando único, Guardia Nacional, la gendarmería y Vialidad.

“El polarizado que será prohibido es el que está completamente oscuro, por lo que se estará dando aviso con cierta cortesía, para que retiren su polarizado, de lo contrario será enviado el vehículo al corralón y hasta que no se lo quiten se les podrá autorizar que salga” dijo Beatriz Hernández.

La alcaldesa aclaro que se está realizando una campaña para que quienes tengan polarizados completamente obscuros o muy obscuros se puedan corregir y los hagan más claros, así como campañas de prevención las cuales iniciaran a partir de este mes.