Habrá respuesta aplastante contra autores de multihomicidios: Zamarripa

Carlos Zamarripa Aguirre, titular de la Fiscalía General del Estado, aseguró que habrá una respuesta aplastante de la autoridad en contra de quienes perpetraron el multihomicidio en Salvatierra y que cobró la vida de siete persona, así como en contra de los responsables de los otros asesinatos ocurridos en el estado.

Incluso, Carlos Zamarripa Aguirre aseguró que cuentan con indicios que ya permiten la identificación de los presuntos responsables de este multihomicidio y que cobró la vida de un adolescente, por lo que estarán trabajando para solicitar los mandamientos judiciales para su detención.

“Habremos de esclarecer el caso y desde luego que la reacción del estado, y no me refiero nada más a la entidad, sino al estado como ente, tiene que tener una reacción contra los delincuentes de manera aplastante.

“(...) La investigación está enfocada al esclarecimiento y lo habremos de esclarecer y habrá de ser en un muy buen tiempo para poder obtener los mandamientos judiciales correspondientes en contra de los responsables y ponerlos ante un juez para que sean juzgados, ese es compromiso de la Fiscalía”, dijo en entrevista el Fiscal General del Estado.

Carlos Zamarripa Aguirre descartó que una línea de investigación tenga que ver con la extorsión y dejó entrever que podría ser un asunto de grupos del crimen organizado, pues señaló que 92% de los homicidios ocurridos en el estado son por la disputa que mantienen estas agrupaciones que se pelean el control de las actividades ilícitas que desarrollan en la entidad.

El Fiscal General del Estado dijo que ya cuentan con datos que permiten identificar a los probables responsables, pero señaló que habrá de reservar la publicitación de esa información para no entorpecer la investigación.

“Los datos son parte de la investigación que tenemos, estamos muy próximos de lograr esos esclarecimientos de los que participaron, con nombre y apellido y poder solicitar los mandamientos judiciales correspondientes.

“(...) Son varios (los participantes), no quiero adelantar más datos, tenemos un gran avance de ello y los datos que tenemos son parte de la investigación y parte del resguardo y la discresionalidad con la que tenemos que actuar”.

Además, Carlos Zamarripa Aguirre señaló que hasta el momento no tiene datos concretos sobre la llegada de un nuevo cártel a la entidad, pero dijo que todos los indicios abonan para el esclarecimiento de los hechos delictivos ocurridos en el estado.

Aumento de carpetas por narcomenudeo, por detención de delincuentes

Por otro lado, Carlos Zamarripa Aguirre señaló que si Guanajuato ocupa el primer lugar en carpetas de investigación iniciadas por el delito de narcomenudeo es porque ha habido más detenciones de personas dedicadas a este ilícito.

“Solamente clarificar que por cada indagación, por cada carpeta de investigación que se apertura por el delito de narcomenudeo, es un delito que se apertura con base en las personas que hay detenidas por este delito, con base en los reportes que se tiene en cuanto a la venta de droga y narcomenudeo; ninguna de éstas se ha aperturado por la denuncia de algún particular, sino por lo que he comentado, de tal suerte que a mí me llamaría la atención que no existiera el combate a este tipo de delitos”.

Zamarripa Aguirre comentó que a diferencia de otros estados, en Guanajuato se están dando las detenciones de personas dedicadas a la venta de droga y que a la postre ha sido este delito generador de homicidios en varias ciudades del estado.

“Por supuesto el que Guanajuato aparezca como primer lugar en el rubro la lectura es que nosotros tenemos el primer lugar en el combate a este tipo de delitos, sé de otras entidades en donde no existe apertura o muy baja la apertura de carpetas de investigación de este delito y sería altamente preocupante, sería como si no existiera este delito o como si no se estuviera combatiendo”.