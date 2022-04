Habrá mejoras en prestaciones laborales y equipamiento de policías municipales

Luego de que elementos de la Dirección General de Seguridad Pública dieran a conocer que desde hace un par de años no se ha modificado su percepción laboral, ni en poco más de un año se han entregado uniformes, botas y demás parte de su equipo para un mejor desempeño, el presidente municipal, César Prieto, afirmó que con la llegada del nuevo titular de la dependencia se cubrirán estas necesidades para obtener mejores resultados en la materia.

En este contexto, oficiales de policía demandan mejores prestaciones laborales, ya que desde hace más de un año no se les ha incrementado su salario ni han recibido uniformes, aunado a ello piden bonificaciones ya que el pago de impuestos representa entre en 20 y 30% de su percepción salarial, además del acceso a vivienda y becas para sus hijos, a efecto de dar resultados piden mejores prestaciones y condiciones laborales.

“Ya tiene dos años que no nos modifican nuestro salario, y como uno que no nos han dado nuevos uniformes, entre otras prestaciones que son importantes para el desempeño de nuestro trabajo y la estabilidad de nuestros hogares (...) esperamos que nos puedan dar algunas bonificaciones, porque la verdad tenemos muy pocas y sí las requerimos, porque si exigen resultados y al menos no vemos que se esté haciendo algo. Ya llevan seis meses y seguimos esperando a que se atiendan nuestras necesidades”, refirió un oficial.

Al respecto, el alcalde César Prieto reconoció que en esta administración no se han entregado nuevos uniformes, sin embargo, dijo que se está realizando el estudio correspondiente para realizar la licitación para su compra, para que ésta sea transparente y no como en la gestión pasada por adjudicación directa de productos de baja calidad y a sobre precio.

“Ya se hizo la modificación al presupuesto para poder hacer la adquisición de los mismos y también se está trabajando en mejorar las condiciones en el sentido de becas, respecto a algunos incrementos tendríamos que verlo también con el ayuntamiento qué tan factible es el tope que tenemos nosotros y estamos trabajando en mejorar sus condiciones de trabajo”, afirmó el edil.