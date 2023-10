Habrá alianza con el Verde en Guanajuato: Sheinbaum

León, Gto.- La coordinadora de los comités de defensa de la cuarta transformación, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que en Guanajuato habrá alianza con el Verde Ecologista de México.

“Sí vamos a ir en coalición con los dos partidos en Guanajuato (Verde y PT), se está definiendo en una mesa de análisis, también vamos en alianza por la presidencia de la República y buscamos que la alianza funcione para las presidencias municipales, así como para los diputados federales y locales, tenemos una política de ir sumando permanentemente”, dijo la virtual candidata.

Al ser cuestionada sobre el diálogo que mantiene con el dirigente del Verde en el estado Sergio Contreras para que acepte la alianza, enfatizó que “hay una mesa de trabajo que coordina la secretaria general Citlali Hernández, ella está realizando las coaliciones estatales, yo estoy segura que nos vamos a poner de acuerdo con el Verde”.

Sobre la posibilidad de que sea un hombre el candidato en el estado, dijo que dependerá de la competitividad de las mujeres en la entidad para ganar el puesto y expresó que cualquiera de los aspirantes tiene la capacidad de hacer un buen trabajo.

“De los aspirantes, lo que se busca en Guanajuato es que cumplan con el perfil, que cumplan con los ideales de morena, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, necesitamos personas honestas, capaces y con mucha entrega, puedo decir que cualquiera de los que están participando son compañeros de mucha capacidad”, dijo.

En cuanto al actual gobierno y la supuesta ventaja de Morena sobre el PAN, señaló que “existe un hartazgo en Guanajuato por la inseguridad, además se tienen salarios bajos, es de los estados del país con salarios más bajos, por eso estoy convencida que con cualquiera de los cuatro compañeros que están en la encuesta, vamos a quedar muy bien en Guanajuato”.

Enfatizó que en materia de seguridad el gobierno panista debe de aplicar bien los recursos y dejar de culpar a la federación.

“No se puede decir en Guanajuato que por falta de recursos no se atiende la seguridad, eso es un pretexto, nosotros en la Ciudad de México incrementamos el 54% los salarios de la policía, hice dos universidades públicas, preparatorias y programas especiales para los jóvenes, generamos un esquema de honestidad dentro de la policía con un área de asuntos internos muy importante, así como una área de inteligencia e investigación que nos ayudó a disminuir los delitos de alto impacto”.

“El tema es que cuando quieres decir que es un problema federal y que no tiene nada que ver lo local, pues estás equivocado porque un homicidio es un delito del fuero común, un robo es del fuero común y tienen que atender la inseguridad de manera coordinada con la guardia nacional y la secretaría de seguridad pública federal, pero tiene que haber honestidad entre El ejecutivo y la fiscalía junto con el poder judicial”.

En materia de agua destacó que al igual que en la Ciudad de México, Guanajuato debe de invertir recursos propios.

“Lo que no puede ser es que si no resuelves los problemas, la responsabilidad es de la federación, aquí tiene que haber un compromiso porque estamos viviendo una sequía severa en la región centro y norte del país en donde las presas están en una menor capacidad de la que deberían de estar”.

Por su parte el dirigente de Morena, Mario Delgado, mencionó que el partido cuenta con 10 puntos de ventaja sobre el partido Acción Nacional en Guanajuato.

“En nuestras encuestas que acabamos de hacer, lo primero que se definió fueron las encuestas de reconocimiento, estamos 36% a favor de Morena contra 23 del PAN, tenemos más encuestas y Morena está por encima de Acción Nacional, es una gran oportunidad para quién encabece la coordinación”, concluyó.