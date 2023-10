Piden desbroce de hierba en Boulevard Hidalgo

Salamanca, Gto.- El crecimiento de maleza sobre el bulevar Hidalgo a la altura de la colonia Nativitas y San Juan de la Presa, se ha convertido en una molestia para los habitantes de esta zona, ya que este punto también se ha convertido en un basurero clandestino, por ello, hicieron un llamado a la autoridad municipal, para que se realicen las actividades de poda pertinentes.

Se convierten en basureros

De acuerdo a la versión de la población, la maleza crecida se encuentra sobre los pabellones que se ubican en la avenida Hidalgo, sobre las colonias antes mencionadas, su preocupación radica en que a la larga esta maleza se pueda convertir en una fuente de infecciones, ya que la misma gente, aprovecha para tirar basura y plástico.

Además, también temen que se convierta en una zona de proliferación de moscos como el dengue y que puedan poner en riesgo la salud de la población, así como también Unido de animales como alacranes y ratas.

Piden intervención de la autoridad

"Está creciendo la basura ya en ese camellón y tiene mucho que no viene la gente de parques y jardines a podarla, tememos que siga creciendo y se convierta en un foco de infecciones, ahorita no está tan grande, pero, es suficiente para que la gente llene de basura ese bulevar y también aparezcan algunas ratas, además, todavía no termina al 100% las lluvias y ahí se genera un nido de moscos sobre todo en la tarde, ya no sabemos si son dengue o es otro tipo de mosco y da miedo" dijo Carolina, vecina del lugar.

Cabe señalar que, la dirección de Servicios Públicos Municipales, realiza previo a la temporada de lluvias el desbroce y barrido de hierba en las principales vialidades y camellones de Salamanca, con la intención de evitar inundaciones y encharcamientos, concientizando diariamente a la población sobre la importancia de colocar la basura en los contenedores y espacios destinados especialmente para ello, además de respetar áreas rehabilitadas, ya que, brindan una mejor imagen de la ciudad.

