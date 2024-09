Habitantes de Santiaguillo de García piden pavimentación de camino tras tres años de espera

Habitantes de la comunidad de Santiaguillo de García acudieron a presidencia municipal para solicitar el apoyo del actual gobierno para llevar a cabo la pavimentación del camino que lleva a su comunidad, el cual a lo largo de estos tres años no han sido tomados en cuenta.

“Estamos pidiendo la rehabilitación de la carretera que conduce de San Juan de Razos a Santiaguillo de García, tenemos ya cerca de tres años metiendo los oficios y no nos lo hacen válido y ahora que se juntó la mayoría de la comunidad fue cuando nos empezaron a dar una supuesta respuesta. El camino está la verdad feo, el transporte y los taxistas no quieren ir, tenemos estudiantes que están perdiendo la escuela porque no hay cómo moverse. También se han registrado accidentes por lo feo que está el camino y peor aún cuando llueve, muchas personas se han quedado sin vehículo y ya no hay por donde buscarle. Ahorita nos dijeron que iría el director Alejandro Meneses Molina a la comunidad a darnos una respuesta, si es que se bachea o se raspa para empezar con algo”, explicó Rodrigo Violante, habitante de la comunidad.

En esta reunión asistieron alrededor de 40 habitantes de las 600 familias las que acudieron a la presidencia municipal para solicitar este apoyo por parte del Gobierno Municipal de Salamanca.

“Estas mismas palabras que usted nos está diciendo, nos la dijeron hace tres años en donde dijeron que nos iban a arreglar todo el camino y es hora que no se ve, por eso hoy queremos que nos firme el escrito. Queremos que alguien haga bien su trabajo, porque hay muchos hoyos que apenas comienzan y queremos que ustedes como autoridades lo vean”, señaló el habitante Rodrígo.

Tras haber tenido una reunión con personal de presidencia municipal, en donde se les informó que el titular de la Dirección de Bienestar y Desarrollo Social, acudiría a la comunidad, para abordar el tema y verificar el estado del camino, para saber qué se podría hacer con el camino.

“Esta carpeta que estamos viendo ahorita así como está todavía aguanta el bacheo, pero no nos vamos a formar, vamos a darle seguimiento con la siguiente administración para hacer la pavimentación, por lo pronto se los vamos a dejar accesible; por la inquietud que tienen ustedes, nos estamos comprometiendo a la bacheada, y si esta muy bien que la comunidad esté interesada en esta pavimentación y vean que no solamente se taparon dos hoyos y se fueron, aunque haya hoyos chicos es prevenir”, comentó Alejandro Meneses Molina, director de Bienestar y Desarrollo Social.

▶️ Suscríbete a nuestra edición digital

Por último el funcionario, tanto el funcionario como los habitantes llegaron a un acuerdo en que sí se lleve a cabo el bacheo en los próximos días, con la esperanza de que para el próximo año se lleve a cabo la rehabilitación del camino