Habitantes de San Juan de la Presa confirman que si se presenta robo de mercurio

Vecinos de la colonia San Juan de la Presa, señalaron que la extracción de mercurio de la antigua empresa Tekchem se presenta a ojos vistos de las autoridades municipales y de seguridad pública, acción que sería realiza sin medidas de seguridad para manipular y transportar este material tóxico.

Local Revisará PAOT presunto caso de extraccion de mercurio en Tekchem

Luego de que la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) se dedicara a realizar una investigación en las antiguas instalaciones de la empresa de pesticidas TEKCHEM en donde se realizaba la extracción y venta ilegal de mercurio, el cual era retirado por ciudadanos quienes no contaban con la medidas de seguridad para su extracción.

Dentro de la investigación realizada por MCCI se informó que las personas ingresaban al lugar y con ayuda de picos y palas retiraban el suelo contaminado en donde se realizaban hoyos en los que se introducen para buscar el metal pesado, el cual se identifica por su aspecto plateado que brilla entre los montículos de tierra. Una vez que lo tienen ubicado, entierran los tambos para recolectar el suelo más brillante que les augura la posibilidad de extraer una mayor cantidad de mercurio.

Ante ello, habitantes de la colonia San Juan de la Presa, han confirmado que estas acciones de retiro de mercurio, se han llevado a cabo desde hace varios meses en donde se ha presentado estos hechos ilícitos.

“Hay algunos muchachos por ahí que durante la noche ingresan a este lugar para realizar la extracción del mercurio; a veces nosotros mismos no queremos entender y no exigimos que el gobierno haga su papel, y ya no han hecho nada para sacar el material radioactivo que se encuentra en estos predios; estos hechos ya tienen más o menos como cuatro meses”, comentó el ciudadano Miguel Ángel Martínez.

El ciudadano Miguel Ángel Martínez detalló que estas acciones se han realizado a ojos vistos de la dependencia de seguridad pública, y no hacen nada para tratar de evitar que se presente este tipo de acciones por parte de la ciudadanía de manera ilegal.

“Serán aproximadamente entre seis o siete personas que ingresan sin equipo, sin protección, nosotros como ciudadanos debemos decirles a las autoridades a que tomen cartas en el asunto, y este lugar siempre ha estado en el olvido, a tal grado que han sacado tambos llenos de material tóxico que fue sacado de noche”, explicó.

Este predio de las antiguas instalaciones de TEKCHEM tiene alrededor de 25 hectáreas en las cuales todavía se encuentra residuos tóxicos de la extinta empresa así como perforaciones de la barda perimetral por donde ingresan la ciudadanía a realizar estos actos ilícitos.