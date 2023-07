Habitantes de la zona centro denuncian contaminación auditiva

El exceso de ruido en comercios y espacios particulares representan una problemática social que ha generado una incidencia de hasta 30 reportes durante fines de semana, en este contexto Eric García vecino de la zona centro dio a conocer que ha sido ignorado por las autoridades, ya que por más de un año y de manera consecutiva se ve afectado por contaminación auditiva, la cual no ha sido atendida por las direcciones de Protección Civil, Medio Ambiente, Fiscalización y Control de acuerdo a la normativa vigente, NOM- 081- SEMARNAT-1994.

A casi un año de vivir con contaminación auditiva el ciudadano Eric García, vecino de la zona centro, comentó que ha sido ignorado por la autoridades municipales ante los diversos reportes que se han generado por un vecino que tiene un volumen de música elevado.

“Esta persona pone su música fuerte en un horario de nueve de la mañana a hasta mediodía, en ocasiones le sube o baja dependiendo su estado de ánimo; he ido a presidencia, hablado al 911 y me han colgado, y de igual manera en atención Ciudadana en donde dos funcionarios de presidencia me han atendido, pero la queja principal es que Medio Ambiente no se haga cargo de multar a un ciudadano que está molestando al vecindario con contaminación auditiva, pero si lo hacen con los negocios. Se deslindan de atender este tema con particulares; esto ya tiene como cerca de un año, yo me animé en hacer esta denuncia con esta dependencia en donde me recibieron de mala manera”, explicó Eric.

El denunciante comentó que entre las dependencias a donde ha ido a levantar su queja se “echan la bolita” y ninguna se haga cargo de estas acciones que perjudican al ciudadano y lo que me molesta es que no puedan realizar el apercibimiento hacía el ciudadano.

“En dos ocasiones seguridad pública ha constatado que en mi domicilio yo tengo en forma invasiva el ruido del vecino. Ellos le han hecho la recomendación al vecino a moderar el volumen pero de todas maneras se continúa presentando dentro de mi domicilio. La persona no se presta para mediar el tema, mi esposa y yo somos adultos enfermos y queremos tranquilidad pero con estas acciones no se puede”, comentó.

Ante ello, las Direcciones de Protección Civil, Medio Ambiente y Fiscalización realizaron un operativo en donde de manera diaria se reciben alrededor de 30 reportes por día.

De acuerdo a la normativa vigente, NOM- 081- SEMARNAT-1994, se aplican multas a partir de 850 pesos, de acuerdo con lo que decida el juez calificador, dependiendo de la reincidencia de las personas, ya que los elevados niveles de ruido pueden causar daño a la salud de los vecinos. De igual manera la Dirección de Medio Ambiente puso a disposición el número 464 168 44 00 donde se podrán reportar vía whatsapp reportar quemas, emisiones, residuos, exceso de ruido, así como poda y tala de árboles.