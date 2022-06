Habitantes de la Colonia Villas del Valle velan por su seguridad

Habitantes de la calle Valle de Anáhuac de la colonia Villas del Valle, velan por su seguridad, por lo que piden que se les autorice la colocación de la reja en su calle, ya que en la colonia se han presentado diversos robos a mano armada.





Habitantes comentan que el titular de movilidad los catalogó como rebeldes.





En seguimiento a la problemática que se ha presentado por la colocación de la reja que los vecinos de la calle Valle de Anáhuac, la cual se les negó el permiso por parte de las autoridades municipales, quienes les pidieron que no se continuaran con las acciones realizadas por los colonos.

Al día de ayer los vecinos de la mencionada calle mencionaron que continuarán con la colocación y esperan que las autoridades municipales les den el permiso para poder terminar de colocar las rejas, y tener más seguridad.

“Lo que pasa es que no le toman el interés necesario que nosotros quisiéramos como ciudadanos a nuestro tema de seguridad, sobre todo por lo que estamos viviendo en Villas del Valle, no hemos visto seguridad y le pedimos al señor Daniel Pérez Sequera que nos permita cerrar nuestra calle sin afectar a terceros; todos los vecinos estamos de acuerdo en cerrar; nosotros queremos nuestra seguridad ya que el gobierno no nos la da y estamos buscando la manera en que nos la den”, explicó la ciudadana Sara Petronila.





Buscarán tener una audiencia con el alcalde César Prieto Gallardo.





La representante de los vecinos detalló que buscarán tener una audiencia con el alcalde César Prieto Gallardo en donde buscarán explicar la situación, ya que viven con el temor e incertidumbre de que se presente un hecho delictivo de mayor gravedad.

“La situación que vivimos es que nos ignoran, nos tratan como si fuéramos niños retrasados, no escuchan las peticiones, tenemos todo en orden, estamos llevando paso a paso y nos ignoran; no queremos ser rebeldes como dice Daniel Pérez porque así nos catalogó, como rebeldes por poner nuestras puertas, y es quien nos detiene este proyecto; ya tuvimos una plática con los directores y dan soluciones obsoletas”, explicó Sara.

Dentro de las acciones que se les ofrecieron a los vecinos fue la de instalar una caseta de vigilancia de policías, pero “sin policías”. Pero lo que ellos solicitan es tener una audiencia con el alcalde César Prieto Gallardo.





Autoridades municipales les negaron el permiso de colocación de la puerta.





“Queremos una audiencia con el alcalde, ya que el director de movilidad no tiene la capacidad de ver la dimensión del problema y si no la tuviera el alcalde César Prieto, buscaríamos otras instancias hasta tocar la última puerta si no, ampararnos; queremos hacer las cosas bien, las cosas legales para que no haya represalias porque ya las hemos tenido, y las queremos evitar”, explicó.

Ante ello los habitantes comentaron que durante el día de hoy, realizarán la colocación de una puerta ubicada sobre la calle Estado de Baja California.