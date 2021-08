Habilitarán Hospital Militar para aplicar sólo segundas dosis de Pfizer a rezagados

Mauricio Hernández Núñez, delegado de Programa Integrales para el Bienestar del Gobierno de México, anunció que el Hospital Militar de Irapuato y el CAISES Benito Juárez serán habilitados como centros estatales de vacunación contra la Covid-19, en donde serán aplicadas segundas dosis a las personas de todo el estado que recibieron Pfizer y que estaban esperando su vacuna para completar su esquema de protección.

A través de su cuenta de Facebook, Mauricio Hernández Núñez anunció que la aplicación de segundas dosis de la farmacéutica Pfizer será a partir del viernes y en donde también se sumarán los municipios de Acámbaro y Santiago Maravatío en la aplicación de segundas dosis para esa población que aún esperaba el biológico para completar su esquema de vacunación.

No habrá aplicación para quienes hayan recibido otra vacuna, sólo Pfizer.

En el caso del Hospital Militar y el CAISES Benito Juárez, ambos ubicados en el municipio de Irapuato, Mauricio Hernández Núñez dijo que en estos lugares sólo se aplicarán segundas dosis para personas de todo el estado que se vacunaron con Pfizer y que por alguna razón no acudieron por su segunda vacuna o bien, municipios en los que ya no llegó la vacuna, la aplicarán en este lugar.

Y es que llegarán en total ocho mil 190 vacunas de Pfizer, de las cuales aproximadamente seis mil serán para Irapuato y que serán aplicadas para las personas del estado a las que le falte su segunda dosis, y el resto para Acámbaro y Santiago Maravatío; incluso, se contempla que la vacunación pudiera durar hasta por tres días, pero dado el número de biológicos podrían terminarse más pronto, siempre y cuando acudan a los que les falta esa segunda dosis.

“¿Por qué tenemos personas que les falta su segunda dosis (Pfizer) en el estado? Porque cuando estábamos vacunando en operativos de segunda dosis, llegaron personas que no habían sido vacunados y solicitaban su vacuna e incluso la exigían.

“A ellos les explicamos que sí se les podía poner la vacuna, pero que no se les podía garantizar que llegara la segunda dosis y al ser operativo de segunda dosis, pues difícilmente habría otro operativo ( para vacunar con Pfizer) o no lo podíamos pronosticar, no lo sabíamos. A pesar de eso, las personas nos decían, 'no importa, de todas maneras vacúname' y se les vacunó. ¿Y que pasó?, dejamos de recibir Pfizer durante prácticamente mes y medio y hasta ahora tenemos dosis de Pfizer, entonces, tenemos que las personas que están esperando una segunda dosis de Pfizer van rezagados, eso es lo que en realidad ocurrió”.

Cabe destacar que no se aplicará la segunda dosis a quienes se hayan vacunado con otra marca, sólo para quienes recibieron Pfizer, pues aún no está autorizado en el país la mezcla de vacunas, por lo que exclusivamente serán segundas dosis y sólo de la marca Pfizer.

Para que las personas rezagadas puedan recibir la vacuna Pfizer de refuerzo, es indispensable que se dirijan al municipio de Irapuato con los siguientes requisitos: comprobante de primer aplicación Pfizer, expediente de vacunación para segunda dosis, lleno con todos los datos que se le requieren en el documento, así como asistir bien alimentado e hidratado y después de haber utilizado sus medicamentos de uso regular.

La vacuna se aplicará en un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche y se tiene pronosticado que dure aproximadamente tres días esta jornada o hasta agotar las dosis disponibles.