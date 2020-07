Habilitan canchas pese a pandemia

Las áreas públicas y privadas de actividad física y clubes deportivos al aire libre fueron habilitados para trabajar al 30% respetando en todo momento las medidas de sana distancia.

Agustín García Becerra director de Fiscalización y control indicó que desde hace una semana los espacios deportivos al aire libre como canchas de fut- bol fueron autorizadas para abrir, apegadas siempre a las medidas sanitarias y sobre todo con “Sana distancia”.

“Estamos realizando operativos para supervisar que no haya ventas de bebidas alcohólicas, no se llenen todas gradas como se hacía anteriormente mientas se realiza el juego y no haya aglomeración de gente", dijo el director.

Las medidas de implementación básicas para revertir contagios de coronavirus son seis y de su implementación dependerá la modificación del semáforo estatal.

Estas son, utilizar de manera correcta el cubrebocas, quedarse en casa, lavado de manos, distanciamiento social, limpieza de superficies, aislarse ante un problema respiratorio.

Los sectores que continúan sin ser habilitados son espacios al aire libre como palapas, jardines, alamedas, plazas públicas así como servicios administrativos para la educación, clubes, gimnasios, eventos sociales, y servicios inmobiliarios y de alquiler.