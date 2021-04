Ha desertado 20% de los estudiantes

A lo largo de un año de pandemia, el 20% de estudiantes ha desertado de escuelas privadas a públicas, esto no generará una sobre saturación en las aulas una vez que se regrese a clases, sin embargo, las condiciones aun no son las adecuadas para retornar el próximo mes de mayo.

Así Lo Dijo...

“La deserción de alumnos de escuelas privadas a públicas no provocaría la saturación de las aulas docentes”.

Vicente Díaz Quiñonez.

El coordinador estatal de Movimiento Demócrata de Trabajadores de la Educación del Estado de Guanajuato (MDTEG), Vicente Díaz Quiñones, señaló que la deserción de matriculación de las escuelas privadas a públicas, no será un factor que impida un regreso a clases , ni mucho menos una saturación en las aulas una vez que se regrese a clases.









Esta situación no provocaran una saturación las aulas, debido que dijo en las escuelas públicas también se ha generado deserción escolar, ya sea por la pérdida de empleos, la falta de equipos escolares o el sistema en línea.

El Dato...

El 20% de estudiantes ha desertado de escuelas privadas a públicas.

“La deserción de alumnos de escuelas privadas a publicas no provocaría la saturación de las aulas docentes, no estamos en disposición a de regresar a clases presenciales porque sigue esa vulnerabilidad de contraer el virus y aunque se plantea sea hasta agosto aun no es factible”, dijo.

El líder de los maestros, señaló que de acuerdo a una encuesta realizada a padres de Familia en la secundaria “Alfonso Sierra Partida”, el 70% respondió que aun no se cuentan con las condiciones para regresar a clases.