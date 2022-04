Guardia Nacional retrasa vacunación contra Covid en 13 municipios de Guanajuato

Pese a que ya se cuentan con los biológicos de refuerzo contra COVID-19 para personas mayores de 18 años en 13 de los municipios del estado, estas no se han logrado aplicar, debido a que no hay elementos de la Guardia Nacional quienes se ubican pendientes del proceso de Revocación de Mandato que se tendrá este próximo 10 de abril.

Lo anterior lo informó el Secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez quien explicó que el retraso en la aplicación de la vacuna de refuerzo para municipios como León e Irapuato, se debe a que la solicitud de la Secretaria de Bienestar es apoyarse de los uniformados para comenzar con la aplicación del biológico.

De igual forma señaló que el proceso de refuerzo de la vacuna fue dejado en segundo término, aún y cuando las vacunas ya se tienen en el estado de Guanajuato desde lunes y que se estima se comience con su aplicación pasado el proceso democrático.

“Dependemos de que la Guardia Nacional tengan elementos y en este momento no tienen, porque están muy ocupados con el tema de la Revocación de Mandato y como la instrucción del presidente (Andrés Manuel López Obrador) es que salgamos juntos, pues tenemos que esperar que tanto la Secretaria del Bienestar que están muy ocupados en la Revocación de Mandato podamos salir”, refirió.

Vacunas para menores no está contemplada en México, suman 8 mil amparos

En tanto, Díaz Martínez lamentó que a la fecha el gobierno federal no tenga como política pública que los menores de edad puedan ser vacunados contra COVID-19, pese a que la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) aprobó el pasado 3 de marzo las vacunas para menores de cinco a 11 años de edad.

“El país no tiene contemplado el aplicar vacunas a menores, lo lamentamos porque sabemos que sería muy bueno. Sabemos que la carga de enfermedades esta en los adultos mayores y mortalidad también, pero cuando se trata de tu hijo para ti si es prioritario”, acoto.

Además, dijo que se han atendido 8 mil niños que han logrado un amparo para que puedan ser vacunados, y que en la medida de la respuesta de estos amparos es que se logrará contar con la vacuna para dicho sector de la población.

“La presión no debería de ser para nuestro estado, sino para la federación quien no ha autorizado la vacuna para menores y no ha enviado la vacuna a los estados, entonces cuando llegan las vacunas y los niños se amparan, estamos apoyando, porque somos los hospitales estatales los que estamos respondiendo a eso, ningún hospital federal se ha involucrado a los niños amparados”, subrayó.