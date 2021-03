Guarderías clandestinas, un problema que nadie atiende

León, Gto.- Francisco Adrián Ramírez Moreno es el director de una escuela privada y ha sufrido la baja de alumnos; de tener 74 hoy cuenta con 57. La razón, la creación de guarderías clandestinas, que además que están fuera de norma, pueden ser más riesgosas en la pandemia.

Ramírez Moreno detalló que las escuelas privadas no solo se enfrentan a un cierre, sino a la creación de grupos no autorizados. "A pesar de que sé que no es el momento para congregación de personas en mismo lugar estoy consciente de que se han incrementado de manera exponencial el número de guarderías pirata por decirlo de alguna forma, casas de cuidado pirata, que no están bajo la tutela o la supervisión de ninguna entidad federativa, ni del estado. Al existir estos centros de reunión infantil, que no están regulados por absolutamente nadie, corremos más riesgos de que Covid-19 no pare de propagarse, entiendo que el fin principal de cerrar las escuelas es que los niños y las niñas no funcionen como vectores de transmisión pero con esto, no hay control".

Señaló que "desafortunadamente conozco por lo menos de 27 guarderías o casas de cuidado que han organizado las propias familias donde se juntan por lo menos 30 niños y niñas, entonces creo que sería mejor que estuvieran en un lugar regulado por la Secretaría de Educación de Guanajuato donde nos pueda revisar, donde nos puedan multar, donde podamos tener sanciones en caso de no tener las medidas de sanidad necesarias”.

El directivo reconoció, sin embargo, que ha habido fallas. “Sé de escuelas que han tenido que cerrar, que han tenido que suspender sus servicios, pero la verdad es que nosotros no nos hemos sabido adaptar hasta cierto punto, a las circunstancias”.

El titular de la institución privada, comentó que a raíz de la pandemia inyectó capital a sus instalaciones, pues creyó que las actividades se reanudarían en este ciclo escolar. ”Hubo un rumor muy fuerte que íbamos a regresar; hicimos el desembolso para adquirir ozonificadores, dispensadores de gel antibacterial, barreras físicas y caretas para las docentes y personal administrativo”. Nada de eso se usa, pues las clases a distancias continúan.

Sobre la infraestructura y la información que proporcionan las autoridades, dijo que “no sabemos qué es lo que va a suceder, no sabemos si el siguiente ciclo escolar va a ver clases o no, dudo mucho que vayan exigir algunas modificaciones a los inmuebles por el desembolso que tendría que hacer la federación y el estado, ya que ellos serían los que tendrían que dar el primer ejemplo”.

De lo pedagógico, con niños que inician en la educación, manifestó que “50 % del preescolar no son conocimientos académicos, sino conocimientos sociales, son experiencias propias que detonan como aprendizaje significativos”.

Agregó que “en el tema social tenemos un rezago inminente, que sería irresponsable ignorar; desafortunadamente es excesivamente complicado trabajarlo si no tenemos una interacción social. Yo diría que no urge, pero sí que es necesario para el correcto desarrollo de los niños".

El regreso a lo presencial, de entrada marca diferencias entre las escuelas públicas y privadas. “Tenemos que desarrollar una estrategia, tanto los públicos, como los particulares, cada quien desde su trinchera Es muy diferente la educación pública a la educación particular; es decir, nosotros como particulares tenemos en muchas ocasiones, grupos considerablemente más reducidos que una escuela pública; en ésta hablamos de grupos de hasta 45 alumnos y en las privadas, el promedio es de 20 alumnos. Sí tiene que haber una marcada diferencia en el retorno a clases".

Francisco Ramírez resaltó que gran parte de la responsabilidad debe ser de las familias y del cuidado que tengan.

“Podemos tener tantos filtros como sean necesarios, podemos cumplir los que nos exijan las autoridades, pero si las familias no ponen de su parte y nos mandan a los alumnos con signos de Covid-19, de influenza, de gripe o de cualquier enfermedad que sea contagiosa, esto nunca va a parar”.