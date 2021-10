Guanajuato, tercer estado que menos vacunas contra Covid-19 ha recibido

A pesar de ser el sexto estado con más población a nivel nacional, Guanajuato es el estado que menor porcentaje de sus habitantes tiene vacunado, pues apenas el 61% de la población ha recibido cuando menos una dosis.

Local "Pese a vacuna debemos seguir con medidas sanitarias": Estefany Pablo Sánchez Gastelum, director de Salud Pública de la Secretaría de Salud de Guanajuato, informó que de acuerdo con el Comunicado Técnico Diario que emite la Secretaría de Salud federal, Chiapas, Oaxaca y Guanajuato son los estados con menor porcentaje de su población vacunada, con 48%, 60% y 61%, respectivamente, mientras que entidades como la Ciudad de México y Querétaro tienen vacunada al 95% y al 92% de su población, respectivamente.

“Se vienen tiempos muy complejos con el tema de la temporada invernal y sí quisiéramos en el estado de Guanajuato avanzar con el tema de la vacunación y lo podemos ver en los reportes que somos de los estados que a pesar de tener la sexta población más grande, la vacunación no avanza como quisiéramos y no es por falta de infraestructura ni de logística, mucho menos de participación de la gente, sino es porque no nos llegan las vacunas.

“(…) Esta semana se vuelve vital para que el estado esté recibiendo más biológico, para así poder enfrentar la temporada invernal”, dijo el Director de Salud Pública de la Secretaría de Salud de Guanajuato durante su intervención en la televisora estatal TV4, en donde da a conocer a diario el reporte del panorama epidemiológico de Guanajuato.

En Guanajuato se han aplicado poco más de 4 millones de dosis contra la Covid-19, para una población de 6.1 millones de habitantes, por lo que Pablo Sánchez Gatelum refirió que el estado tiene un alto rezago en vacunación por la falta de dosis, pues la media nacional es de 74% en la población que cuenta con al menos una dosis.

“Yo creo que esta parte se vuelve preocupante para todos y aquí sí la Federación debería estar más sensible con el estado de Guanajuato.

“La media nacional es de 74%, estamos hablando de que ni siquiera son esquemas completos, estamos hablando de aquella población que al menos recibió una dosis, entonces es 74% el promedio y Guanajuato, en este comunicado, tiene el 61%, entonces estamos 13 puntos porcentuales por debajo de la media nacional, o sea ni siquiera estamos alcanzando una media nacional y no es porque el estado de Guanajuato sea ineficiente en la aplicación del biológico, sino es porque no lo tenemos”.