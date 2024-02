Guanajuato sigue siendo un aliado para la llegada de empresas

Hector López Santillana, director General de Guanajuato Puerto Interior, señaló que el estado sigue siendo un gran aliado para la atracción de inversiones además de generar una gran cantidad de empleo.

"Las empresas están incrementando sus capacidades de producción para abastecer el principal mercado que es el norteamericano y por lo tanto están generando más empleos, muestra de esto ha sido en el mes de diciembre a febrero hemos notado más inversión por parte de ZKW, Pirelli, incremento en la producción de Nivea, por mencionar algunos ejemplos que dan muestra de que en este complejo las empresas han encontrado en Guanajuato un buen aliado en ampliar sus operaciones", comentó Lopez Santillana.

El presidente General de Guanajuato, Puerto Interior comentó que el estado de guanajuato es un estado atractivo para la llegada de inversiones, por lo que durante la gestión del gobernador Diego Sinhue se han logrado concretar la llegada de inversiones al estado.

"El Gobernador ha estado haciendo anuncios de nuevas plantas que han decidido establecerse en el estado y en la próxima semana el Gobernador realizará una gira de promoción de inversiones por Asia concretando la llegada de nuevas inversiones a nuestro estado pero no solamente en el sector automotriz, es que también la estrategia política, económica del estado apunta a otros sectores para diversificar la economía con el único propósito de generar oportunidades de tener ingresos, digno y bien remunerado a los guanajuatenses. Estás inversiones se estarán siendo dadas a conocer por parte del gobernador así como anuncios en fechas próximas y las empresas iniciarán sus construcciones; Guanajuato es un aliado, una tierra fértil para alojar inversiones que incrementen oportunidades de empleo”, comentó.

En este mismo sentido, reconoció que si bien el estado presenta un problema de inseguridad esto no afecta a la llegada de nuevas empresas.

“Esto no ha sido un factor que inhiba la llegada de nuevas inversiones, el secretario de Desarrollo económico y su amigo lo han afirmado, Guanajuato no ha perdido un proyecto de inversión por este factor; tenemos que hacer recomendaciones sobre todo a los extranjeros para que sepan cómo convivir y desplazarse en nuestro entorno, hay que tomar medidas preventivas pero no ha sido un factor que inhiba”, finalizó.