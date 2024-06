Guanajuato ocupa el cuarto lugar a nivel nacional en robos carreteros

CELAYA, Gto.- Durante mayo, Guanajuato ocupó el cuarto lugar a nivel nacional en robo e intento de robo en carreteras con el 10% cada uno, esto de acuerdo con las estadísticas presentadas por Héctor Polti, director de Transformación Digital de la empresa AI27, quien añadió que, a nivel nacional, el robo de abarrotes representó el 30%, el robo del vehículo pesado que trae la mercancía el 11%, los componentes de tecnología y artículos tecnología el 6%, mientras que los alambres, metales y aceros el 5%.

Héctor Polti contextualizó que AI27 es una empresa de seguridad que monitorea con tecnología más de tres mil viajes en toda la república mexicana, uno de los motivos: conocer cómo actuará la delincuencia antes de que algo suceda. Al recolectar los datos, constató que tan solo en mayo se registró el 0.1% de intentos de robo a nivel nacional.

En el caso del estado de Guanajuato, mencionó que se registraron 105 intentos de robo en carretera, mientras que 23 fueron robos consumados. Ambas cifras representan el 10% a nivel nacional, por lo que, la mercancía arriba mencionada es la misma que se roban o intentan robar en la entidad. Añadió que a nivel nacional el 78% de la mercancía es la que se logró recuperar.

Indicó que estos robos o intentos de robo se dan por varios motivos en la entidad, primero, porque el estado tiene una actividad representativa; segundo porque “estamos a medio año y, por ende, hay abastecimiento de diferentes industrias y actividades económicas, por eso existe más tránsito de transporte pesado y más intentos de robo”.

ZONAS MÁS PELIGROSAS Y HORARIOS EN QUE SE REGISTRAN LOS ATRACOS

Puntualizó que las zonas más peligrosas son la carretera Federal 52, la carretera Federal 45, la carretera Cortazar - Celaya, la carretera 47, la carretera a Guanajuato, a San José Iturbide, a la zona metropolitana de Celaya, entre otras.









En cuanto al horario, mencionó que a nivel nacional los atracos o intentos de robo se registran en un 27%, entre las 02:00 y las 8:00 horas y el 28% entre las 8:00 y las 14:00 horas. “Normalmente los robos se concentran en la noche, es natural, muchas empresas ven los patrones y comienzan a cambiar la ruta para el día y ahí es cuando comienzan a incrementar los robos en esos horarios”.

¿SE PUEDE PREDECIR EL DELITO?

Ante la pregunta de si se puede prevenir un delito, Héctor Polti respondió que “nosotros podemos predecir la probabilidad de un robo, porque tenemos un sistema tecnológico que analiza variables como la hora, la zona y el histórico de la zona, analiza sucesos recientes en las zonas colindantes, si están en una zona específica parando a los camiones con retenes falsos, por decir algo, o los tratan de parar con pedradas o con diferentes mecanismos. El sistema sabe que en cierta zona hay un modo operandi y predice que puede suceder, ante esto, se toman medidas preventivas”.









NO DENUNCIAN POR CAUSA DE LA BUROCRACIA

Sobre si conoce casos de denuncias presentadas por el robo en carreteras, comentó que al ver las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a mayo el robo a transportista únicamente registra cuatro carpetas abiertas, lo cual no se le hace raro, ya que la mayoría de las personas no denuncia ante una instancia pública, pero donde sí lo hacen es ante la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

Y, es que explicó, “los datos de cuántas denuncias hay y cuántas se resuelven las tienen en la AMIS, el Secretariado Ejecutivo no puede tener el dato, porque no se denuncia, lo que pasa es que al levantarla se vuelve una carpeta oficial y puede que se llegue a incautar la mercancía o la unidad en lo que se resuelve el caso y esas son cosas no deseadas por las víctimas, porque la inactividad les puede afectar. Y si es que hubo actos de violencia, fallecimientos puede ser muy pesado el proceso antes de que se libere”.

“Hay mucha información que no se termina de capturar en datos públicos oficiales, pero en las aseguradoras sí lo registran. En julio hacemos una estimación con un modelo matemático, donde se toman datos de secretariado, del AMIS, de otras cámaras, de datos que nosotros mismos publicamos y los combinamos con las tendencias que nuestros sistemas analizan para hacer una predicción de cuántos robos van en el año en todo el país. Es importante combatir a la delincuencia de esta forma”.

Platicó que para ellos es importante combatir la delincuencia de esta forma, es decir, con la prevención, ya que se han registrado casos en los que se realizan operativos para recuperar la mercancía, pero terminan en enfrentamientos entre los delincuentes y las autoridades.

“Hubo un enfrentamiento armado en operativos nuestros en los que tratamos de recuperar mercancía de robos en curso y por suerte sí recuperamos ambos, de echo uno de los camiones que recuperamos la madrugada de este miércoles ni siquiera era protección nuestra, sino que estaba en la zona en la que estábamos haciendo un operativo para recuperar otro”.

RECOMENDACIONES

Por otra parte, mencionó que para prevenir el robo “lo que nosotros practicamos, recomendamos, instalamos y monitoreamos siempre lo hacemos bajo prácticas para evitar que se vean, que sea más complejo que al azar”, es decir, “muchas veces se roban el acero porque la mercancía viaja descubierta y si hay un mercado donde pueden comercializar esa mercancía lo van a intentar robar”.

Una práctica de prevención para no poner en riesgo la mercancía, dijo, es el que pocas personas lo sepan hasta el último momento para que no haya fuga de información, que las empresas tengan cada vez más sistemas con ciberseguridad, que tengan mucha comunicación en redes seguras y que se evite los rotulados en los camiones.

De igual forma, ejemplificó que “el sector farmacéutico no tenía tantos robos, pero llegando de la Ciudad de México a Querétaro comenzó a darse, el primero pudo haber sido al azar, pero una vez que intentaron mover la mercancía y encontraron el mercado negro, comenzaron a buscar fugas de información en las empresas de este tipo y notan patrones en el transporte de esa mercancía, por eso nosotros usamos muchos datos para predecir esa tendencia, si podemos anticiparnos, podemos hacer ineficaz el intento de la delincuencia”.

Finalmente, mencionó que para la empresa es muy importante que se difunda los nuevos métodos, el uso de la tecnología, el uso de la data y todo ese análisis que se puede hacer actualmente con la Inteligencia Artificial (IA), para prevenir, predecir tendencias y encontrar soluciones inteligentes, ya que “cada vez hay más choques violentos y las consecuencias puedan ser más duras para todos los involucrados”.