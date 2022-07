Guanajuato necesita reducir 10 puntos al empleo informal

León Gto.- Ramón Alfaro Gómez, Secretario de Desarrollo Económico y Sustentable aseguró que se tiene que reducir un 10% de la informalidad de empleos en Guanajuato, ya que al día de hoy el estado presenta un 55% del empleo informal, por lo que buscarán implementar apoyos y beneficios a quienes se encuentren en la formalidad.

“En la recuperación del empleo en Guanajuato, al día de hoy con relación al mes del año anterior, llevamos más de 46 mil empleos formales recuperados. Que se tiene que hacer para que podamos reducir el 10% la informalidad en los próximos años que guanajuato quisiéramos ver en el 2030”, mencionó Alfaro Gómez.

Aseguró que no solo se sufre en el presente por este empleo informal, ya que todo se repercute al futuro, ya que la persona que cuenta con un empleo informal, no cuenta con atención en seguridad social, le es más complicado adquirir una vivienda y no cuenta con pensión, al mismo tiempo que está situación se va a reflejar en el gasto público en los próximos años.

Fotos: Francisco Meza | El Sol de León

“Es un trabajo de todos, como ya lo hemos comentado, inclusive hay iniciativas que se están trabajando al interior del Consejo Coordinador Empresarial. Creo que la agenda es la necesidad de incrementar los salarios primeramente, obviamente tener empleo, buscar la formalidad, se han crecido los empleos”, señaló.

Con la recuperación de estos empleos, ahora la agenda de Desarrollo Social se enfocará en generar condiciones de empleo formal, con la principal intención de que en 10 años el estado avance en este tema y mejorar las condiciones para los guanajuatenses.

Fotos: Francisco Meza | El Sol de León

“Estas cifras se atribuyen a la propia conformación del tejido empresarial que tenemos en Guanajuato, el sector comercio que tenemos aquí con los mercados públicos, los tianguis ha sido el tejido empresarial”, agregó.

Así mismo aseguró que afortunadamente en el estado se cuenta con una diversificación económica, ya que se tienen industrias formales como el sector automotriz, la industria del sector alimentos, los cuales han ido teniendo un enfoque hacia la internacionalización y la globalización.

“Los indicadores del seguro social nos permiten confirmar que vamos avanzando en el crecimiento del empleo formal y ojalá ésta tendencia como política pública en materia económica se siga fortaleciendo, la condiciones también del gobierno federal esperemos mejoren para que los propios empresarios tengan más condiciones de competir”, comentó Ramon Alfaro Gómez.

También mencionó que se encuentra trabajando en la atracción de inversiones, adelantó que estuvo en reunión con el corporativo de Honda en Celaya, con la intención de seguir ampliando sus operaciones.

“Nosotros esperamos concretar al cierre de este año una cartera de proyectos que supere los 500 millones de dólares y que supere también más de 30 proyectos, de estos el 70% son del sector automotriz”, finalizó.