Guanajuato, Estado de más alto riesgo para mujeres

En los últimos años se ha generado un alarmante crecimiento en el número de mujeres desaparecidas, lo que ha generado una crisis en materia de respeto a los Derechos Humanos, informó el representante del Colectivo A tu Encuentro y colaborador de Sembrado Comunidades, José Gutiérrez Cruz.

El activista manifestó que el colectivo A Tu Encuentro, a través del proyecto Mujeres Desaparecidas, cuenta con 24 casos que datan desde el 2017.

Admitió que ésta sólo es una estadística de los casos internos en el colectivo, sin embargo a nivel estatal la cifra es mayor.

Indicó que la desaparición de mujeres es una problemática que se está incrementando de manera alarmante en el estado, principalmente en municipios como Pénjamo, Cuerámaro y Abasolo, pero existen otros como León donde este tipo de incidencia es mayor, seguido de Celaya e Irapuato.

En el caso de este municipio se cuenta con casos de alto impacto. “Tenemos varios (casos), siendo uno de los más populares la desaparición de dos chicas que trabajan en un puesto de hamburguesas de la zona centro”.

Guanajuato es uno de los Estados más peligroso para mujeres. Aunque solamente en la estadística del colectivo se conocen de siete casos de feminicidios, la realidad es que el resto son catalogados por las autoridades como homicidios de menor impacto y por ello quedan impunes.

“Llevamos información solamente de las familias que pertenecen al colectivo y no les pedimos información a la Fiscalía porque no dan información certera, ya que se trata de un organismo que no tiene transpariencia adecuada y que ha sido manejada por el mismo mando en los últimos 10 años”, explicó.