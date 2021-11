Guanajuato en alerta por variante Ómicron

IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex). La variante Ómicron ha puesto en alerta a las autoridades sanitarias de Guanajuato, sobre todo porque ésta es causantes de reinfecciones, es decir, que aquellas personas que ya se contagiaron pueden volver a padecer la Covid-19.

Daniel Díaz Martínez, secretario de Salud de Guanajuato, explicó que esta nueva cepa del virus SARS-CoV-2, identificada como la B.1.1.529, ha provocado mucha incertidumbre y nerviosismo en el mundo, sobre todo porque es considerada como de preocupación por la Organización Mundial de la Salud, debido a que es considerada como altamente contagiosa.

“Tenemos que estar preparados, mantenernos bien informados, pues algo que también debe preocuparnos es que a aquellos que ya les dio Covid e incluso se vacunaron, lo que se está observando con este virus es que es de reinfección, no podemos pensar 'a mí ya me dio, incluso ya me vacuné, estoy aquí y me fue bien', no, pues no sabemos qué vaya a pasar, así que hay que extremar precauciones”, dijo el Secretario de Salud de Guanajuato.

Daniel Díaz Martínez señaló que esta nueva variante del virus ha causado afectaciones a nivel social y hasta económico en varios países, porque ha generado incertidumbre por tener un comportamiento diferente a las otras variantes, al ser más contagioso.

Además, dijo que no es necesario que se confirme el primer caso en el estado o en el país para retomar las medidas sanitarias, pues no se descarta que esta variante del virus incluso ya pudiera estar en el país.

“Los virus no tienen Visa, no tienen pasaporte, ellos van a llegar a los países en algún momento y esta caída en la bolsa es una repercusión de lo que ha sido la pandemia para la economía del mundo y realmente es una variante preocupante, que ya vimos que es capaz de generar repuntes y que hay que ver todavía cómo se comporta, hay muy poca información”.

Intensificarán vigilancia epidemiológica en el estado

El Secretario de Salud de Guanajuato comentó que en lo que toca a las autoridades estatales, éstas incrementarán la vigilancia de los casos positivos que se presenten y para ello enviarán más muestras al Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica, para que mediante éstas pueda detectarse a tiempo si ya se habría identificado en el estado a esta variante.

“¿Qué vamos a hacer nosotros en Guanajuato? Pues seguir con una vigilancia epidemiológica muy estrecha, muy profesional, como lo hemos venido haciendo durante toda la pandemia, para identificar los casos, para identificar las variantes, saber qué tipo de virus es el que está circulando entre nosotros y darlo a conocer todos los días, como lo hemos hecho desde hace más de 20 meses”.

Confiarse sería un error

Daniel Díaz Martínez explicó que Guanajuato logró permanecer una semana más en semáforo verde, pero esto no debe ser un factor de falsa confianza, pues esto sería un error.

Dijo que si bien en este momento Guanajuato está en el punto más bajo de la tercera ola, se tiene que tomar como referencia lo que está pasando en otros países, en donde hubo un relajamiento de medidas y la cuarta ola les está afectando ahora, sobre todo con la variante Ómicron, que será la protagonista de este nuevo brote de contagios.

Actualmente en Guanajuato se cuenta con un 16% de ocupación de camas de hospital de pacientes con infección respiratoria aguda grave y la mayoría son casos confirmados a Covid-19.